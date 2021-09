A settembre il rinnovo giardino è quasi necessario per il cambiamento climatico che impone ad alcune tipologie di piante di rientrare in casa e ad altre di trovare nuova e prima dimora. Settembre è anche il periodo in cui cerchiamo di sistemare casa, riorganizzarla un po’ negli arredi e darle un aspetto più consono alle stagioni che ci aspettano. Inizieremo quindi a spostare qualche mobile, a fare spazio per le necessità invernali in dispense ed armadi. Ancora a posizionare soprammobili e piante in modo nuovo e diverso. In merito ci sono tre piante tra le altre, rigorosamente grasse quindi a bassa manutenzione, che possiamo tenere in casa. Un modo per dare tono e abbellire qualche angolo della nostra abitazione.

3 piante grasse che hanno bisogno di poca luce e che possiamo tenere in casa

Parliamo della frailea, la dorsteina e la mammillaria. La capacità di immagazzinare acqua nelle foglie comune a queste tre tipologie e la loro facile capacità di adattamento, fa sì che anche chi è poco incline alla cura del verde, possa tentare l’impresa. La frailea, ad esempio, è una pianta grassa di piccole dimensioni e normalmente raggiunge i 4-5 centimetri di altezza. Può stare in casa perché non sopporta la luce diretta del sole, quindi la posizioneremo in una zona a mezz’ombra. Peculiare per i suoi fiori gialli che si aprono come margherite dal colore vivacissimo.

La dorsteina forteida

È un esemplare proveniente dall’Africa Centrale e si presenta con un fusto, ramificazioni e foglie dentellate alle estremità. Questa pianta mal tollera il sole diretto ma gradisce una zona a mezz’ombra con una temperatura che non scende sotto i 12 gradi. Può crescere anche fino a 40 centimetri e ha un fiore molto curioso, di colore verde con petali che somigliano a quelli delle margherite.

La mammillaria

Veniamo alla terza delle 3 piante grasse che hanno bisogno di poca luce e che possiamo tenere in casa e si tratta della mammillaria. È un cactus di piccole dimensioni che proviene dall’America Latina ed è capace di donarci una fioritura davvero rigogliosa. Si sposa bene con gli ambienti interni e gradisce una temperatura calda, non sopporta la luce diretta e temperature inferiori a 10°, per questo sta bene in casa. Con queste tre idee possiamo rendere graziosa la nostra dimora invernale. Potremmo creare un angolo in cui collocare in modo simpatico e giocando di fantasia queste 3 piante grasse che non ci chiederanno particolari attenzioni.