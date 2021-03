Ci sono alcune piante che hanno una caratteristica speciale e che conviene tenere in ogni giardino e in orto. Alcune possono mettersi anche in vaso alla finestra e utilizzate per la cucina quotidiana. Ecco allora 3 piante con un’incredibile proprietà da coltivare nel nostro orto o giardino.

Il giardino arricchisce

I cinesi hanno questo proverbio “La vita inizia il giorno in cui si comincia a prendersi cura di un giardino”. Il giardino è come un piccolo mondo, bisogna prendersene cura se si vuole che prosperi e non diventi una palude piena di sterpaglie.

Fra le piante del giardino ce ne sono alcune che vale la pena di piantare per la loro caratteristica particolare. Sono le piante annuali che si riproducono da sole al tempo opportuno ogni anno. Ecco 3 piante con un’incredibile proprietà da coltivare nel nostro giardino

Asparagi

Gli asparagi hanno bisogno di un po’ di tempo prima di venire fuori, un paio di anni o anche 3. Febbraio e marzo sono i mesi per piantarli partendo dai semi. Ma una volta spuntati avremo una pianta che ogni anno comincerà a regalarci delle sensazioni erbacee uniche per i risotti. Le cime sono gustosissime e di un profumo caratteristico.

Erba cipollina

Altra pianta annuale è l’erba cipollina che non può mancare in cucina. Cresce a mezz’ombra ed è tanto facile da coltivare che si può mettere in vaso alla finestra. Marzo è il periodo giusto per piantarla e per vederne la fioritura a maggio. Dell’erba cipollina tra l’altro sono commestibili sia le foglie quanto i fiori che possiamo aggiungere ad un’insalata.

Topinambur

Non poteva mancare fra le piante annuali il topinambur, lontano parente del girasole. Si può piantare in questo periodo per farlo fiorire da agosto fino a ottobre.

Molto apprezzato per varie ricette di cucina come il prepararlo trifolato per accompagnare piatti di carne. Si possono arrostire e schiacciare come si fa con le patate essendo un tubero.

Queste piante annuali non possono mancare nel nostro giardino e ci daranno ogni anno sapore e salute.

