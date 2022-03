Con le prime belle giornate del periodo e l’avvicinarsi della primavera, sono in tanti a dedicarsi alla cura e al riordino degli spazi esterni di casa.

Dopo il grigiore dell’inverno, ecco comparire i primi fiori, dai colori sgargianti, che animano e rallegrano balconi e terrazzi.

Sicuramente, prima di abbellirli, bisognerà dare una rinfrescata a tutti gli ambienti esterni. Meglio sfruttare le temperature ancora miti per pulire e smacchiare pavimenti e tende da sole. In particolare, soprattutto per chi ha lasciato fuori le tende per tutto l’inverno, dovrà sbrigarsi a dargli una bella pulita. Soprattutto, a causa degli escrementi di uccelli e piccoli animaletti che possono aver macchiato i tessuti. Dunque, ecco come lavare e rendere come nuove le tende da sole in poche e semplici mosse.

Chi vuole godere di balconi e terrazzi di casa in fiore per tutta la primavera, dovrebbe conoscere queste 3 piante bellissime e facili da coltivare. 3 esemplari dalle fioriture abbondanti che, insieme, formano una vera distesa di colori, forme e profumi.

Inoltre, sceglierle ora significa sfoggiare già da fine marzo, ma soprattutto dal mese di aprile, dei fiori talmente belli da fare invidia ai vicini.

Piante che si possono coltivare insieme ad altre specie, magari rampicanti, per schermare e proteggere la privacy in quattro e quattr’otto. A tal proposito, ecco la pianta rampicante dai fiori bellissimi che molti stanno scegliendo per i balconi di casa.

A questo punto, non resta che svelare le 3 piante bellissime e facili da coltivare per avere un tappeto di fiori coloratissimo sui balconi e terrazzi di casa

Partiamo con la Calipetite, che altro non è che una varietà di Calibrachoa. I fiori sono tanti, piccoli e graziosi. Con la Calipetite possiamo creare un “cuscino” fiorito, piuttosto basso, ma molto abbondante. Inoltre, cresce benissimo in vaso e senza troppe cure. Resiste a sbalzi di temperatura e avrà una fioritura abbastanza lunga. Le sue foglie restano verdi e rigogliose per tutta l’estate e i fiori non si sciupano con la pioggia. Insomma, una pianta davvero soddisfacente.

Da non sottovalutare, la Bidens. Una pianta perfetta per l’esterno che fiorisce dalla primavera, ma può protrarsi anche fino all’autunno. Per questo motivo, molti la considerano una pianta autunnale, tuttavia, con i suoi fiori meravigliosi potremmo abbellire il nostro balcone sin dal mese di aprile. Molto apprezzata per i suoi colori vivaci, grazie ai fiori di un giallo intenso. Necessita di poche cure. Si consiglia, però, di somministrare del concime per piante da fiore, mescolato con acqua, da marzo a settembre, più o meno ogni 10 giorni. In questo modo, aiuteremo il vegetale a crescere con più forza.

Infine, la Verbena, una pianta da molti dimenticata, ma che decora in modo delicato e duraturo. Ideale per creare aiuole fiorite. Della Verbena ne esistono più di 250 varietà. I colori passano dal bianco al rosa, ma si possono trovare anche specie dai fiori azzurri, lilla o rossi. Insomma, una vera ricchezza per abbellire i nostri giardini o balconi.

Si coltiva facilmente ma non tollera molto il freddo. Dunque, bisognerà stare attenti prima di lasciarla fuori, considerando anche le temperature ancora non troppo stabili del periodo primaverile.