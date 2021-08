Il ferro è un minerale fondamentale per il buon funzionamento dell’organismo. Una sua carenza causa un’insufficiente produzione di emoglobina. La conseguenza è la scarsa circolazione di ossigeno attraverso l’organismo, fino all’anemia sideropenica. A lungo andare, quest’ultima può causare mal di testa, pallore, spossatezza, irritabilità, mal di testa e insonnia tra i sintomi principali. Chi sperimenta uno o più di questi sintomi deve consultare un medico curante, che procederà ad una visita generale. Se lo riterrà necessario, potrà prescrivere delle analisi del sangue per capire se si tratti di un caso di anemia da carenza di ferro.

Il giusto apporto di ferro deriva da un’alimentazione sana ed equilibrata. Alcuni alimenti ne contengono più di altri. Sul tema, sulle nostre pagine avevamo visto quattro cibi ricchi di ferro da mangiare per assumerne il giusto quantitativo giornaliero e un falso mito da sfatare e perché è importante condire con il limone la verdura, i cereali, i legumi e la frutta per assorbire meglio il ferro non eme.

3 pesci ricchi di ferro per assumerne il giusto quantitativo ed mal di testa, pallore e spossatezza

Le alici o acciughe

Un pesce azzurro noto proprio perché molto salutare. È una fonte di proteine dall’alto valore biologico e omega 3, alleati della salute di cuore e arterie, nonché di diversi minerali, oltre al ferro (3,25/100 g):

calcio (147 mg/100 g), importante per la salute di denti e ossa;

fosforo (174 mg/100 g), ha un effetto benefico nei confronti di ossa, denti, reni, muscoli e cuore e contribuisce ad assicurare il buon funzionamento del metabolismo;

selenio (36,5 µg/100 g), che contribuisce ad incrementare le difese antiossidanti dell’organismo.

La trota

Un pesce appartenente alla famiglia dei Salmonidae, disponibile sul mercato per tutto l’anno. Contiene proteine dall’alto valore biologico ed è ottimo per fare il pieno di omega 3 e vitamine del gruppo B, che favoriscono un buon metabolismo, e di diversi minerali, come il calcio. Ma in particolare apporta una buona quantità di ferro (2,0 mg/100 g) e di:

potassio (465 mg/100 g), aiuta a prevenire le malattie cardiovascolari;

fosforo (220 mg/100 g).

La spigola o branzino

Ecco l’ultimo dei 3 pesci ricchi di ferro per assumerne il giusto quantitativo ed mal di testa, pallore e spossatezza.

Appartiene alla famiglia Moronidae ed è un pesce ipocalorico, si digerisce molto facilmente ed è ricco di proteine. L’alta presenza di folati lo rende un ottimo alimento per le donne incinta. Infatti, la regolare assunzione di acido folico permette di ridurre fino al 70% il rischio che il futuro nascituro sviluppi malformazioni congenite. Contiene omega 3 e diversi minerali in buone quantità oltre al ferro (4,1 mg/100 g):

potassio (307 g/100 g);

fosforo (202 g/100 g).