Produrre delle specialità casalinghe è un passatempo utile al risparmio e molto soddisfacente.

Fra le preparazioni più apprezzate e semplici da realizzare, ci sono i liquori fatti in casa.

Il motivo di tanta facilità sta nel fatto che il metodo è sempre lo stesso, qualunque sia il tipo di aromatizzazione.

Ecco i 3 passaggi semplicissimi per fare qualunque liquore fatto in casa.

1- Macerazione

Finocchietto selvatico fresco, basilico, rosmarino, arancia, limone, curcuma, zenzero, cannella e chi più ne ha più ne metta. I liquori fatti in casa si possono davvero realizzare con moltissime tipologie di piante aromatiche o spezie. Il consiglio è quello di acquistare prodotti biologici o addirittura utilizzare ciò che si è raccolto personalmente. La soddisfazione sarà ancora maggiore. Quando si è scelto che gusto dare al liquore, prendere un vasetto di vetro e metterci dentro una quantità molto abbondante dell’aroma scelto. Ad esempio, se si fa di finocchietto, il vaso deve essere pieno di rametti fino all’orlo. Dopodiché coprire il tutto con alcool puro alimentare e tappare. Lasciare riposare per un mese, in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

2 – Bollitura

Quando il mese sarà trascorso, far bollire una dose d’acqua che sia il doppio della dose di alcool.

Quando l’acqua bolle, scioglierci dentro tre o più cucchiai di zucchero, a seconda di quanto alcool e di che aroma si è utilizzato. Ad esempio, se si utilizza mezzo litro di alcool, si consigliano 4/5 cucchiai di zucchero.

Ad ogni modo è sempre meglio non esagerare con lo zucchero, per poter assaporare al meglio l’aromatizzazione.

3 – Miscelazione e riposo

Una volta ottenuto uno sciroppo molto liquido, filtrare l’alcool e unire tutto insieme, mescolando con cura. Quando il composto sarà raffreddato, imbottigliare, tappare e mettere in frigorifero. Dopo qualche ora, il liquore sarà finalmente pronto per essere servito.

Si consiglia di agitare la bottiglia, ogni volta prima di gustarlo.

