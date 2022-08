Siamo distesi sulla sdraio a goderci le meritate ferie estive al mare e cominciamo a sentire un languorino. Dopo le energie sprecate nuotando e la stanchezza di aver giocato sulla battigia è assolutamente normale. L’ora del pasto si avvicina e non sappiamo proprio cosa mangiare per soddisfare lo stomaco. Che si tratti di un pasto al lido, in barca o di ritorno a casa la scelta è sempre ampia. Impossibile decidere tra tutte le prelibatezze di pesce che l’estate vogliamo gustare continuamente. Uno spaghetto ai fasolari, molto più prelibato ma sempre facile da preparare o un’impepata veloce di cozze. Ma raramente ci viene in mente di preparare dei panini con il pesce, eppure non sappiamo cosa ci perdiamo.

3 panini a base di pesce estivi e freschi da mangiare in un boccone

L’unico panino con il pesce che conosciamo praticamente tutti e il fish burger. Un panino hamburger farcito con del pesce tritato proprio come la carne macinata. Ma il panino fragrante si sposa benissimo anche con altri ripieni di pesce deliziosi. Oggi ne vedremo solo alcuni, ma libero spazio alla fantasia e soprattutto al gusto. Il primo panino perfetto anche se non abbiamo fornelli a disposizione è quello con la tartare di tonno. Facilissimo da preparare e super fresco, è perfetto da gustare in barca con un bicchiere di vino. Procuriamoci del tonno fresco, mariniamolo velocemente con lime, olio e sale. Disponiamolo nel panino e aggiungiamo una succosa burrata, un panino gourmet paradisiaco.

Altre due idee per farciture spaziali da vero chef

La seconda variante prevede una farcitura con del prelibato polpo arrosto, o meglio dei tentacoli arrosto. Sbollentiamo il polpo e poi grigliamolo velocemente in modo da renderlo croccante all’esterno. Farciamo il panino, aggiungiamo della cipolla rossa caramellata e godiamocelo in silenzio. Per finire, una variante ancora più fresca, ideale contro l’afa del mese di agosto. Un panino con la classica tartare di salmone, ma con aggiunta di cetrioli. Un altro tocco di verdura con delle cicorie saltate in padella con fiori di zucca. Un equilibrio di sapori tra fresco, amaro e dolce del salmone che ci farà impazzire.

Ecco, questi sono 3 panini a base di pesce estivi e freschi da gustare anche per un pranzo in barca. Invece di mangiare la solita insalata di riso proviamo questi panini gourmet e non potremo più farne a meno. Per rendere più ricco il pranzo o la cena prepariamo anche una croccante fritturina di mare. Non c’è nulla di più paradisiaco del rumore che sentiamo quando diamo il primo morso.

Lettura consigliata

Per una frittura di pesce con i calamari croccante e non gommosa basta usare questi trucchi degli chef