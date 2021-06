Vedere bambini piccoli che usano le tastiere dei computer a una velocità supersonica non è più una rarità. Anzi se non siamo professionisti della battuta sul pc è più facile che superino la maggior parte di noi in velocità. Ma così come accade anche nell’apprendimento dei programmi, di internet e dei semplicissimi giochi elettronici. Il tempo per noi adulti di capire quali sono i pulsanti per sparare e saltare che loro hanno già finito le missioni. Attenzione però che ci sono 3 ottimi motivi per cui i nostri bambini dovrebbero scrivere a mano sempre e li vediamo in questo articolo della Redazione.

A rivelarlo uno studio americano

Saranno contenti coloro che amano ancora fare la lista della spesa con la penna anziché segnare nelle note dello smartphone. A rivelare che bambini e ragazzi sviluppano meglio certe facoltà a mano rispetto al pc è uno studio americano.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Partendo dagli studenti universitari gli scienziati hanno notato che chi scrive a mano riesce a imparare di più e a fissare i concetti meglio nella mente. A differenza di chi usa il computer che apprenderebbe comunque ma in maniera troppo metodica e meno ragionata. Una volta si diceva a scuola: c’è chi impara la lezione a memoria e chi invece ci ragiona sopra. Ecco è più o meno la stessa cosa.

3 ottimi motivi per cui i nostri bambini dovrebbero scrivere a mano sempre

La scrittura a mano secondo i ricercatori della prestigiosa università di Princeton è ancora consigliata ai bambini perché consente di coinvolgere maggiori facoltà cerebrali. Addirittura, il movimento stesso della mano che “ricama” le lettere consente alla memoria di essere più lucida e attiva. Nello stesso tempo scrivere a mano distrae meno e favorisce invece la concentrazione per tutto il tempo della scrittura. Non ultima e altrettanto importante la sottolineatura da parte dei ricercatori che il cervello rimarrebbe attivo più a lungo negli anni. Come testimoniato anche da alcuni scrittori famosi, come Truman Capote, che hanno scritto sempre e solo manualmente.

Approfondimento

Cosa mangiare e quando farlo dopo aver fatto jogging per recuperare al meglio