C’è un programma americano in tv, di cui non possiamo ovviamente fare pubblicità ma che attira sempre la nostra attenzione. È quello in cui la gente acquista alla cieca addirittura interi garage a prezzi davvero bassi e spesso, all’interno degli scatoloni e dei bauli in giacenza, i più fortunati trovano piccoli tesori. O comunque tanti articoli davvero interessanti. Così come sempre negli USA è bello vedere i mercatini dell’usato tra vicini con la merce esposta sul vialetto di accesso di casa. Noi non abbiamo queste abitudini, però abbiamo i mercatini dell’usato e Internet con i vari siti presenti di scambi e vendite. Qui possiamo davvero sbizzarrirci e trovare accessori che fanno al caso nostro. Ecco allora 3 ottime idee per rinnovare la cucina con tanti colori e spendendo davvero pochi centesimi coi suggerimenti della nostra Redazione.

Prima della pandemia un vero e proprio boom

Se cerchiamo su Internet i mercatini dell’usato vicini a casa o nella nostra città oggi purtroppo ne troveremo molti meno. La pandemia ha infatti falcidiato questo settore dell’economia che prima della crisi era in vera e propria espansione.

Tra quelli in franchising o quelli a gestione familiare ne trovavamo davvero tanti e per tutti i gusti. Da quelli con articoli di livello medio basso a quelli che invece si distinguevano anche per la merce di alta qualità. Veri e propri show room di mobili e antiquariato, arredi e oggetti vintage per ogni appassionato. Alcuni però sono rimasti, soprattutto quelli solidali magari legati al volontariato e alle associazioni culturali. E qui possiamo acquistare facendo anche delle buone azioni poiché i nostri soldi andranno a chi è meno fortunato di noi.

3 ottime idee per rinnovare la cucina con tanti colori e spendendo davvero pochi centesimi

Ma tornando alle nostre idee, perché non cominciare con l’acquisto di una batteria di ceramiche multicolorate e variopinte? La tradizione italiana, tra l’altro è davvero al vertice da secoli, anche se qui per spendere poco dobbiamo davvero avere un colpo di fortuna. Altrimenti ripieghiamo sulla “cineseria” e un angolo della cucina lo dedichiamo a 2 o 3 mensole ricche di questi complementi d’arredo.

Una decina di anni fa era esplosa la moda del “vimini” non solo per esterno ma anche per interno. Come tutte le mode vengono e passano e proprio per questo nei mercatini è facile trovare accessori per ogni gusto. Dal cestino al centrotavola, dalle sedie ai tavolini, fino ai taglieri e addirittura alle posate, il “vimini” è un’idea eccellente per rinnovare con gusto.

Un tocco di vintage per chiudere

Se amiamo il vintage non possiamo dimenticare un vero e proprio “cult”: le locandine pubblicitarie di una volta. E qui potremmo fare anche la gioia dei mariti. Dalle vecchie pubblicità su latta del caffè e della cola, dalle insegne dei pub e delle spezie, dalle immagini piene di frasi e citazioni famose. Qui c’è davvero di che divertirsi! E attenzione che questa micro-fetta di vintage è un mondo che può riservare sorprese anche per il portafoglio. Infatti, scovare degli oggetti di valore tra questi “cianfrusaglie” non è impresa impossibile.

