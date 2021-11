Che sia grande o piccolo, a pelo lungo o corto, ormai gli animali domestici sono parte integrante della nostra famiglia. Spesso vivono a stretto contatto con noi, condividendo i nostri spazi. Ecco perché ci impegniamo a creare per loro un ambiente consono e confortevole. Vecchi mobili, pneumatici usurati, valigie, ognuno di noi possiede almeno una di queste cose inutili dimenticate tra la polvere in cantina. Vecchie cose di cui possiamo tranquillamente fare a meno ma che comunque conserviamo in attesa di poterle smaltire al meglio, un giorno. Interne o esterne che siano, tutti noi vorremmo creare la cuccia dei sogni al nostro amato fido. Che sia un grosso pastore tedesco, un tenero carlino o un piccolo chihuahua, possiamo attraverso il fai da te costruire una cuccia quanto meno confortevole.

3 originali e pratiche idee per costruire una fantastica cuccia per cani a costo zero

Giriamo in lungo e in largo per negozi specializzati alla ricerca della casetta adatta ai nostri cuccioli, il più delle volte, ci accontentiamo della prima che troviamo, senza badare a spese. Queste piccole idee ci permettono di ridurre le spese economiche e soprattutto, dare una nuova vita ai vecchi oggetti buttati in cantina.

Praticità della cuccia

Un’idea davvero originale, veloce e pratica è quella di dare nuova vita ai vecchi mobili. Comodini, credenze, piccole cassettiere, tutto può tornarci utile con un po’ di fantasia.

Potremmo magari pensare di creare la cuccia partendo da un semplice comodino. Rapidità, velocità, convenienza, costo zero. Sì, perché è sufficiente smontare il comodino. Quindi, rimuoviamone i cassetti, togliamo eventuali parti in ferro o plastica ed incolliamo (con colla a caldo) al suo interno un comodo cuscino. Possiamo poi pensare di dipingerlo con una bomboletta spray, magari utilizzando degli stencil, e sbizzarrirci in migliaia di colorazioni e stili.

Viaggio con la fantasia

Anche le valigie possono tornarci utili a costo praticamente nullo. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è una vecchia valigia e tanta, tanta immaginazione. In questo caso andiamo a creare una base stabile per la nostra valigia, in modo da isolare la parte dedicata al nostro cucciolo dal freddo pavimento. Quindi possiamo optare per l’utilizzo di materiali di recupero da incollare alla base della valigia, come, per esempio, i piedini di un vecchio tavolino o delle semplici palle da tennis. Infine, possiamo riempire l’interno della valigia con del tessuto morbido e facile da lavare, dei vecchi cuscini o vecchi plaid sono l’ideale. Ovviamente possiamo decidere di decorare a nostro piacimento le parti esterne della valigia, viaggiando con la nostra fantasia.

Una seconda vita

Un altro elemento utile a cui possiamo dare una seconda vita è la canna dell’acqua bucata. Quest’elemento è l’ideale per quei cani che non amano dormire negli ambienti interni. Possiamo infatti creare una comoda cuccia da esterno per il nostro fido. La arrotoliamo su se stessa così da formare un cerchio e fissiamo la canna su quattro punti con uno spago. Ovviamente, come nelle altre idee, l’interno potrà essere riempito con dell’imbottitura morbida e facilmente lavabile.

Dunque, abbiamo proposto 3 originali e pratiche idee per costruire una fantastica cuccia per cani a costo zero, ovviamente, possiamo sbizzarrirci a creare la nostra cuccia ideale con tutto ciò che abbiamo in cantina e con un pizzico di fantasia.