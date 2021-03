Il mondo di oggi ha subito forti cambiamenti climatici e culturali. Sempre più diffuso l’essere green e attenti all’ambiente in genere ha portato delle piccole rivoluzioni anche nel quotidiano. Anche grazie ad alcune misure prese a livello nazionale e globale.

Basta pensare al semplice riciclo dei rifiuti. Quando si era piccoli differenziare era un optional, ora è una regola indiscutibile e talmente quotidiana da far sembrare strano il contrario. Come questo anche altri cambiamenti stanno facendosi strada.

L’uso della plastica e soprattutto dell’usa e getta è sempre più bandito. Questo ha portato persone creative e attente a questo tipo di esigenza a creare oggetti monouso. Sostituendoli con i classici e quasi intramontabili oggetti da una sola volta.

Ecco 3 oggetti usa e getta che in realtà si possono acquistare una volta sola

Il primo oggetto in questione è la carta forno. Presente ormai in ogni cucina, sembra non se ne possa fare a meno. Ogni preparazione casalinga con il forno la richiede. Tanto che si è passati dai rotoli normali a quelli extra, lunghi 45 metri.

Ma non tutti conoscono l’esistenza della carta da forno riutilizzabile. Resistente fino a 260 gradi, è perfetta per forno, forno a microonde e anche per congelare. Sono fogli in silicone che si possono tagliare e adattare alle teglie. Inoltre si possono lavare anche in lavastoviglie.

Si passa ora ai cotton fioc. Per evitare l’uso della plastica da tempo hanno iniziato a produrli con il bambù. Ma si può fare ancora un passo in avanti. Ci sono infatti in commercio cotton fioc riutilizzabili. Con una custodia a base di grano, fatti di plastica rigida e con le punte di silicone. Sia per la pulizia delle orecchie che per aggiustare il trucco andranno molto bene.

Infine, tra i 3 oggetti usa e getta che in realtà si possono acquistare una volta sola si trovano i dischetti struccanti. I classici dischetti di cotone sostituiti da dischetti lavabili in bambù, si trovano sia bianchi che colorati, anche neri. Sono lavabili sia a mano che in lavatrice e sono versatili tanto quanto quelli di cotone usa e getta. La differenza è che si spende meno facendo un favore all’ambiente.