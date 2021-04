Dando uno sguardo al passato sono tante le cose che sono cambiate, gli spazi in cui viviamo, le cose che facciamo e che tocchiamo. Non prestiamo attenzione a ciò, poiché essere immersi in un mondo frenetico e in continua evoluzione ci fa percepire come normale qualsiasi cambiamento.

Pensiamo al nostro cellulare, nemmeno vent’anni fa questo non era dotato di una fotocamera o di una linea internet che potesse farci navigare in web. Possiamo prendere in esempio anche il videoregistratore, che era uno strumento essenziale e presente in tutte le case per poter vedere un film. Questi oggi sono reperibili su internet o su piattaforme che ne offrono di tutti i tempi o quasi, dandoci un’ampia scelta anche di serie tv.

In pochi ci pensano ma questi sono i 3 oggetti tecnologici di uso quotidiano che crediamo indispensabili ma che tra non molto spariranno.

Chiavetta usb

Alcuni di noi già non la usano da un po’, ma la chiavetta usb è stato un’accessorio che avevamo sempre con noi. Se ci riflettiamo, questi ci servivano per spostare file, foto, documenti e tutto ciò che per noi era necessario da un computer ad un altro. Infatti ne avevamo più di una con memoria variabile così da poterla utilizzare in qualsiasi momento non ritrovandoci senza memoria.

Oggi questo oggetto è destinato a sparire poiché è diventato sempre più frequente trasportare i file e i documenti tramite email. Oltre a questa, possiamo addirittura condividerli con dei sistemi ad hoc come ad esempio Google Drive, Dropbox e tanti altri.

Cuffie con filo

Ebbene sì, anche questo accessorio fantastico sarà destinato a sparire presto o tardi. Ricordiamoci quali sono state le prime cuffie della storia, queste erano pesanti e hanno permesso agli umani di ascoltare il suono in modo più ravvicinato. Con il tempo, anche queste si sono evolute e sono state create sempre più leggere, fino ad arrivare alle cuffie con il filo.

Ma in realtà, negli ultimi anni si sta sempre di più diffondendo una nuova cuffia che è ancora più leggera e che non si impiglia. Ci stiamo riferendo alle cuffie wireless, queste aderiscono perfettamente al nostro orecchio, non ci danno impedimenti come potrebbero fare quelle con il filo. Tra non molto anche le cuffie con il filo andranno in pensione.

Stampante

Incredibile ma vero, ma tra i 3 oggetti tecnologici di uso quotidiano che crediamo indispensabili ma che tra non molto spariranno rientra anche questo. Questo oggetto, che è stato definito come rivoluzionario quando è entrato nei nostri uffici e nelle nostre case, pian piano sparirà.

Ci stiamo riferendo alla stampante, oggetto molto utilizzato negli uffici per poter stampare documenti, contratti e altro, prima o poi verrà sostituito dal digitale.

Anche se alcuni sono ancora scettici a riguardo, presto le aziende inizieranno a inviare tutto ciò che prima doveva essere stampato e firmato in digitale. Alcune grandi aziende lo fanno già e questo sistema con il tempo diventerà sempre più diffuso lasciando spazio anche alla firma digitale.

Ecco i 3 oggetti di uso quotidiano che crediamo indispensabili ma che tra non molto spariranno.