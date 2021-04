In un nostro precedente articolo abbiamo visto come può essere un grande affare collezionare alcuni oggetti che nel tempo acquisiscono un valore tale da poter essere un vero investimento nel lungo periodo.

In questa sede invece, noi di ProiezionidiBorsa, definiremo quali sono 3 oggetti da collezionare assolutamente se si vuole avere degli ottimi guadagni in futuro.

Magari alcuni di questi li abbiamo in cantina o in garage abbandonati e non ci siamo resi conto della loro importanza. Per questo motivo le prossime righe potrebbero risultare molto utili.

I giocattoli vintage

Iniziando dalla prima tipologia di oggetti, è curioso come il vintage stia diventando sempre più apprezzato. Può sembrare banale ma ci sono vecchi giocattoli che possono essere di estremo valore e far guadagnare tanto oltre a portare una vena di nostalgia.

Di questa famiglia fanno parte i set di lego fra i giocattoli più venduti e ricercati dai collezionisti patiti per questo genere di cose. Sonno sempre alla ricerca dell’unico pezzo che gli manca per completare la collezione.

Inoltre, sono anche molto richieste le vecchie sorprese che si trovavano nei primi e famosi Happy Meal di McDonald’s e alcune soprese degli ovetti Kinder.

I fumetti non tramontano mai

Passando alla seconda categoria, tutti o quasi avremmo letto almeno un fumetto nella nostra vita. Bene possiamo dire che i fumetti sono un investimento praticamente eterno.

Sia le primissime edizioni dei fumetti, quelli cioè considerati storici, che quelli recenti, hanno avuto un aumento del proprio valore economico.

Ovviamente molto dipende dai fumetti che hanno un particolare numero. Infatti, i più ricercati e che hanno un valore più alto sono proprio quelli che ad esempio vedono l’ingresso in scena di nuovi particolari personaggi.

Le auto d’epoca continuano ad essere in moto

Infine, nell’ultima categoria rientrano le auto d’epoca o storiche. In Italia sono milioni le auto che hanno più di 30 anni di esistenza ma attenzione a questi dettagli.

Infatti, il valore di collezione dipende maggiormente dal tipo di marca, anno di costruzione, modello, lo stato di conservazione e il telaio.

Da questa breve disamina si può facilmente capire come il collezionismo non tramonta mai. Ecco, quindi, quali sono i 3 oggetti da collezionare assolutamente se si vuole avere degli ottimi guadagni in futuro.