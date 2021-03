Lo zenzero è una delle piante più afrodisiache che esistano e ci sono tantissime ricette che si possono sperimentare per renderlo più gustoso. In quest’articolo presentiamo 3 nuovi modi per cucinare lo zenzero e assaporarlo come mai si è gustato.

La salsa allo zenzero

Cominciando con la salsa allo zenzero, è l’ideale per insaporire pietanze, di pesce, di carne ma anche bolliti o carni bianche. Inoltre, è un buonissimo contorno che regala un piacevole tocco esotico ai piatti che si andranno a preparare.

Per preparare questa gustosa pietanza allo zenzero, saranno sufficienti questi ingredienti. Lo yogurt, il succo di lime, la panna acida il cipollotto ed il brodo vegetale. Passando alla seconda ricetta, bisogna dire che è ideale per una cena leggera, estremamente gustosa e molto aromatica.

I filetti d’orata con zucchine e zenzero

Per i filetti d’orata con zucchine e zenzero, serviranno almeno un 4 filetti di orata puliti e da sciacquare. Una volta risciacquati, bisognerà fare 3 tagli sulla parte della pelle nella direzione della loro lunghezza.

Fatto ciò, si devono lavare 4 zucchine e tagliarle a piccoli pezzi. Successivamente, bisogna metterle in una ciotola con un po’ di lime grattugiato, 50 g di olive nere e basilico entrambi sbriciolate. Separatamente, si deve preparare una bottiglia di vetro con dentro il succo del lime, un pezzetto di zenzero e due cucchiai di olio evo, sale e pepe.

Bisognerà mescolare e versare tutto nella ciotola con le zucchine. A parte, si devono far cuocere i filetti di orata in una padella con un po’ di sale. Una volta cotti, saranno pronti per essere coperti con l’insalata di zucchine e il gioco è fatto.

Il purè di zucca

Fra i 3 nuovi modi per cucinare lo zenzero e assaporarlo come mai si è gustato, c’è questa terza ricetta. Si tratta del purè di zucca allo zenzero ed è un contorno molto gustoso e veloce da preparare. Quali sono i passaggi per prepararlo?

Per farlo si devono tagliare 700 gr di zucca in piccoli dadini. Poi, in una padella, si deve mettere un po’ di zucca, uno spicchio d’aglio e 400 ml di latte. Si devono aggiungere, inoltre, 200 ml di panna, pepe, sale e infine bisogna far cuocere tutto per 30 minuti fin quando la zucca non diventerà morbida. A parte, in una piccola pentola, bisogna mettere un pezzetto di zenzero grattugiato aggiungendo 5 cucchiai di olio evo.

Fatto ciò sarà sufficiente far rosolare per 5 minuti a fuoco lento e filtrate con una piccola garza l’olio. La zucca, diventata più morbida, si frulla con un mixer, aggiungendo l’olio di zenzero e facendo amalgamare bene gli ingredienti.

Facendo in questo modo si potrà servire il purè caldo con il coriandolo ed un po’ di peperoncino. Concludendo, seguendo questi suggerimenti per queste ricette, si potrà gustare lo zenzero come mai prima d’ora.