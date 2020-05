Per Piazza Affari le prossime sedute saranno un importante banco di prova. Ci sono 3 motivi che possono spingere al rialzo la Borsa italiana. Analizziamoli e vediamo in che modo possono influenzare il listino milanese.

3 motivi che possono spingere al rialzo la Borsa italiana

Oggi a Bruxelles ci sarà un evento che per il futuro economico dell’Italia è fondamentale. La Commissione Europea presenterà il progetto del Recovery Fund. Ovvero il fondo destinato ad aiutare e sostenere le economie dell’Eurozona per i prossimi trimestri di recessione. Risorse miliardarie a cui l’Italia guarda con forte interesse per attingere ai soldi necessari a far ripartire nei prossimi mesi la nostra economia. Se il fondo avesse caratteristiche vantaggiose per noi (leggi sussidi a fondo perduto), i prezzi in Borsa salirebbero.

Il calo della spread fattore determinante e necessario

Un altro motivo di rialzo per la Borsa di Milano arriverà dalla conferma del calo dello spread. Nella seduta di ieri il differenziale tra Btp e Bund è sceso per la prima volta sotto la soglia fatidica di 200 punti. Questo ha favorito una corsa agli acquisti dei titoli bancari, oltre che dei nostri titoli di Stato. Se lo spread riuscisse a mantenersi sotto questa soglia, spingerebbe gli investitori a tornare a puntare con maggiore coraggio sul nostro listino.

Il terzo motivo di interesse per Piazza Affari sono proprio i titoli azionari bancari. Ieri il settore ha subito un forte impulso grazie allo spread in calo. Su tutti è svettata Banca BPER (MIL-BPE), una delle azioni più vendute nelle ultime settimane, che ha guadagnato il 10%. Adesso per i titoli bancari potrebbe essere arrivato il momento della svolta.

Il fondo miliardario che può far fare il balzo alla Borsa italiana

Recovery Fund, spread e titoli azionari bancari, sono tra loro legati. Un progetto del Recovery Fund con caratteristiche per noi favorevoli permetterà allo spread di calare. Il calo del differenziale favorirà la ripresa delle quotazioni delle azioni bancarie. E poiché le azioni bancarie sono un pilastro importante della Borsa Italiana, la ripresa dei prezzi permetterà al listino milanese di iniziare una nuova fase rialzista.