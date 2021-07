Alzi la mano chi non ha mai desiderato di avere un corpo tonico e in forma. Non solo per essere ammirato da tutti, ma per sentirsi bene con sé stessi, piacersi e quindi piacere. Questo è un obiettivo raggiungibile da tutti, anche dalla persona più impegnata al mondo. Servono solo due presupposti: volerlo e avere una efficace strategia per raggiungere l’obiettivo. Noi non possiamo interferire sulla volontà ma possiamo indicare 3 mosse per perdere peso, essere in forma e avere un fisico perfetto. E le illustriamo nelle righe seguenti. Per avere un fisico ammirato partendo da zero basta fare queste 3 cose.

Prima di illustrare i 3 segreti per avere un fisico bello da vedersi, atletico e in forma, occorre fare una premessa. Per ottenere risultati visibili e duraturi occorre un approccio olistico. Ovvero si deve lavorare su tutto il corpo e non solamente su una parte di questo. Che si voglia perdere peso, avere un fisico tonico o più massa muscolare, il programma di fitness da seguire deve riguardare tutto il corpo. Per raggiungere risultati visibili molto velocemente la strategia si deve badare su tre elementi fondamentali: training di aerobico, di resistenza e alimentazione corretta.

Un programma di fitness che voglia raggiungere uno degli obiettivi sopra indicati, si deve basare su questi tre elementi.

3 mosse per perdere peso, essere in forma e avere un fisico invidiato

Il training aerobico è quello che prepara il corpo al raggiungimento dell’obiettivo. Corsa, nuoto, bicicletta, sono tipiche attività aerobiche che aiutano l’organismo a bruciare grassi e a rafforzare il cuore. In un allenamento aerobico efficace i battiti cardiaci devono essere compresi tra il 75% e il 95% della massima frequenza cardiaca (MHR). Ne parliamo nell’articolo: “Il modo assolutamente migliore per perdere peso, bruciare grassi e combattere il colesterolo”.

Il training di resistenza è fondamentale per raggiungere ogni obiettivo. Sbaglia chi pensa che fare attività con i pesi (la classica palestra) serva solo a ingrossare i muscoli. L’attività con i pesi è determinante per bruciare grassi, perdere peso, rendere il corpo più tonico e anche aumentare massa muscolare, ma non necessariamente.

Infine il terzo elemento è un’alimentazione sana. Una dieta corretta non significa banalmente mangiare meno, ma in misura adeguata e cibi che fanno bene al nostro organismo. Una attività fisica abbinata a una vita intensa, fatta di molteplici impegni, richiede al corpo molta energia. Questa energia viene data dal cibo. Se priviamo il corpo di cibo o gli diamo quello sbagliato, il nostro organismo non funzionerà in modo efficiente. Un’auto ha bisogno di carburante per muoversi, altrimenti il motore non parte. Ma subirà dei danni anche se alimentiamo un motore a benzina con del diesel, o viceversa.

In conclusione per tornare in forma, avere un corpo più tonico e bello in poco tempo, basta seguire queste 3 regole. Fare un’attività aerobica alternata al training in palestra, in abbinamento a una dieta sana e corretta per i nostri obiettivi. Ecco, dunque, 3 mosse per perdere peso, essere in forma e avere un fisico perfetto.

