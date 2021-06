Non è un mistero che l’abbronzatura faccia sentire meglio con il proprio corpo. Riesce a minimizzare inestetismi come la cellulite, può farci sentire più tonici e persino più magri. Già, proprio così, un corpo abbronzato sembra addirittura più snello. Il problema è spesso riuscire a mantenere questa tintarella. Dopo il rientro dalle vacanze è facile perdere totalmente quel bel colorito che si è raggiunto con tanta fatica. Soprattutto sul volto. Ma niente panico perché è possibile fare in modo che l’abbronzatura permanga per molto più tempo. Come? Con queste 3 mosse infallibili per prolungare al massimo l’abbronzatura e avere l’estate addosso anche lontani dal sole.

Per un interessante articolo su come riciclare gli abbronzanti aperti da troppo tempo, cliccare qui.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Fare il pieno d’acqua

La prima delle 3 mosse infallibili per prolungare al massimo l’abbronzatura riguarda una buona idratazione. Una pelle più elastica e ben idratata permetterà all’abbronzatura di rimanere intatta anche dopo le vacanze. Per il giorno andrà benissimo una crema a base di acido ialuronico e vitamina E, mentre per la sera servirà qualcosa di più ricco. Una crema notturna che posso idratare a fondo ed evitare quel fastidioso effetto “pelle secca” che potrebbe far venir via l’abbronzatura. Una volta a settimana, poi, si potrà procedere anche con uno scrub delicato, seguito da un massaggio con un olio vegetale super idratante. L’olio di mandorla è perfetto in questi casi.

Utilizzare uno scrub che ravvivi il colorito

Uno scrub è sempre utile per la rigenerazione della pelle. A maggior ragione quando la tintarella comincia ad ingrigirsi. Questo trattamento, infatti, oltre a purificare, può ravvivare il colorito e rendere la pelle più compatta. E questo vale sia per il viso, che per il corpo. L’importante è scegliere prodotti delicati a base vegetale, che si sciolgano bene durante il trattamento. Uno scrub aggressivo è controindicato a priori, al di là dell’abbronzatura.

Anche il bagnodoccia fa la sua parte

Il bagnodoccia da utilizzare per mantenere più a lungo la tintarella, deve essere anch’esso idratante e coccolare la pelle. Quindi via libera a tutti quei prodotti addolcenti ed emollienti, a base di oli vegetali, come l’olio d’argan ad esempio. I prodotti migliori sono quelli più delicati, che non facciano una schiuma esagerata, ma che idratino la pelle in profondità. Questo favorirà un ritardo della desquamazione, prolungando così al massimo l’abbronzatura.