Quante volte, abbiamo voluto indossare la nostra giacca di pelle o ecopelle preferita, ma quando abbiamo aperto l’armadio, ci siamo accorti di non poterla utilizzare perché sgualcita e piena di pieghe.

Abbiamo sempre molto timore sia a lavare che a stirare questo tipo di giacca, per paura di rovinarla e non poterla più recuperare. La cosa più facile da fare è quella di rivolgerci ad un esperto o andare in un negozio specializzato che faccia il lavoro al posto nostro.

Eliminiamo le pieghe in casa

Ma se volessimo provare ad eliminare le pieghe in casa senza spendere soldi, ci sono dei trucchetti che possiamo utilizzare.

3 modi sicuri ed efficaci per eliminare le pieghe dalla nostra giacca in pelle o ecopelle ed evitare danni irreparabili.

Il balcone

Il primo metodo è molto semplice. Posizioniamo la giacca su una gruccia e chiudiamole la cerniera o i bottoni.

Ora cerchiamo in balcone un posto dove posizionarla. Naturalmente al riparo dal vento e dalla pioggia. Lasciamola lì tutta la notte, e l’indomani mattina, vediamo il risultato. L’umidità, ammorbidirà la pelle o ecopelle, eliminando quelle fastidiose pieghe.

La doccia

Sembra un modo bizzarro, ma nella realtà è molto efficace. Sistemiamo la giacca su una gruccia e troviamo un posto in bagno dove appenderla. Apriamo l’acqua calda e facciamo la doccia. Teniamo la finestra e la porta chiuse. Il vapore acqueo distenderà la pelle ed eliminerà le pieghe. Naturalmente appendiamo la giacca dove non arriva l’acqua.

I libri

Questo metodo ci viene in aiuto per eliminare le piccole pieghe. Stendiamo la giacca su un tavolo. Stiriamola con le mani e individuiamo i punti dove posizionare i libri. Lasciamo agire per una notte. Il loro peso distenderà le piccole pieghe.

Ecco 3 modi sicuri ed efficaci per eliminare le pieghe dalla nostra giacca in pelle o ecopelle ed evitare danni irreparabili. Così non abbiamo più bisogno di spendere soldi, ora possiamo rimediare da soli e in casa.

