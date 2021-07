L’estate porta con sé alte temperature e voglia di bevande e cibi rinfrescanti. In particolare, la frutta è un alimento molto consumato, perché molto più pratico da portare in spiaggia e mangiarlo quando se ne ha voglia.

Fra questi, ad esempio, c’è il cocco, ma anche un altro frutto tipico di questo periodo. Stiamo parlando del melone, profumato, succoso, pieno di acqua e sali minerali e non solo. Contiene, infatti, tantissime vitamine e ha pochissime calorie.

La sua praticità riguarda anche come si può mangiare. È l’ideale per preparare antipasti con il prosciutto, gelati, ma anche dolci. Ovviamente, è importante sapere come conservarlo per gustarlo al meglio anche nei giorni successivi all’acquisto.

3 modi semplici per conservare perfettamente e mantenere fresco nel tempo il melone

Se il melone già tagliato

Se abbiamo fatto un taglio che divide il frutto a metà, si deve avvolgere ogni parte nella pellicola e metterle in frigorifero. Attenzione a metterlo lontano dalle pareti, per evitare che si possa gelare. Il frutto, così, maturerà più lentamente, durerà più a lungo e si eviteranno odori sgradevoli.

Se il taglio invece è a cubetti, è utile usare un contenitore ermetico di vetro in cui mettere i pezzetti di melone. In questo modo, li si può consumare come merenda o spuntino, ma entro un paio di giorni.

Melone intero

Se invece il melone è interno, magari perché lo si è appena acquistato, è sempre bene conservalo in un luogo fresco o sempre in frigorifero. Questo dipende dal consumo che si intende fare. Infatti, se si deve mangiare in giornata, si può anche mettere in un luogo fresco e asciutto, quindi è bene evitare i terrazzi e i balconi. Questo vale anche se il melone non è ancora maturo a sufficienza ed è acerbo. L’alternativa è sempre quella di metterlo in frigorifero nella pellicola trasparente nel cassetto della frutta e consumarlo all’incirca entro una settimana.

Ecco, quindi, i 3 modi semplici per conservare perfettamente e mantenere fresco nel tempo il melone.

