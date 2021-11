Definita un tempo uno degli ingredienti poveri per eccellenza, la patata negli ultimi anni ha riconquistato il posto che merita. Questo tubero super conosciuto si presta alla preparazione di moltissime ricette, donando sapore ad ogni piatto. A partire dalle patate al forno con l’arrosto, il purè di patate o le amatissime patate fritte.

Reperibili sul mercato tutto l’anno, possono essere un contorno perfetto oppure il piatto principale. Fonte di carotenoidi favoriscono il buon funzionamento dell’intestino. Però contengono carboidrati, meglio ricordarselo se si è a dieta.

3 modi semplici e pratici assolutamente da provare per cucinare velocemente delle patate buonissime

Il grosso problema delle patate però è che non hanno una cottura veloce. A differenza di altri ortaggi come le zucchine o i peperoni, le patate non andrebbero mangiate se non cotte a puntino. Quindi come fare a velocizzare la cottura senza rinunciare al gusto?

Il primo metodo è sicuramente sfruttare lo spessore delle patate. Tagliandole a bastoncini molto sottili o a fettine con la mandolina ridurremo i tempi in maniera eclatante. Così possiamo cuocerle al forno o anche in padella più velocemente. Infariniamole leggermente e aggiungiamo del rosmarino e cuociamole in forno con un filo d’olio, saranno croccantissime in soli 10 minuti. Oppure possiamo preparare una frittata senza uova con la farina di ceci. Ricordiamo sempre di strizzare bene le patate dopo averle tagliate, questo infatti ci permetterà di ottenere un fritto croccante.

Se invece di tagliarle le grattugiassimo? Usando i fori larghi della grattugia possiamo preparare il Rösti, un piatto tipico svizzero. Possiamo sbollentare le patate velocemente oppure grattugiarle da crude. Ben strizzate e condite le cuociamo in padella come se fossero una frittata. In poco più di 15 minuti il piatto è pronto.

Le novelle

Per finire scegliamo le patate novelle, più piccole e più veloci da preparare. Non servirà molto se vogliamo lessarle per preparare un buonissimo purè o un’insalata di patate. In più non c’è neanche bisogno di pelarle se usiamo lo schiacciapatate. Infatti la buccia rimarrà comodamente all’interno facendoci risparmiare un sacco di tempo e fatica.

Ecco quindi 3 modi semplici e pratici assolutamente da provare per cucinare velocemente delle patate buonissime. Basta aspettare interminabili minuti per cucinare le patate stando sempre ai fornelli. Ricordiamo inoltre che nelle nostre cucine c’è un oggetto che può aiutarci a dimezzare i tempi di cottura di ogni piatto. Stiamo parlando della pentola a pressione, in pochi la sanno usare per preparare piatti gustosi in metà del tempo.

