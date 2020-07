Gli esperti di Proiezionidiborsa vi suggeriranno almeno 3 modi per mettere al sicuro e far fruttare i soldi per i figli. Rispondiamo così agli interrogativi di moltissimi genitori che, in periodi come questi di forte crisi finanziaria, temono per il futuro dei figli. Chi agisce in modo previdente di solito riesce a garantire un solido avvenire dal punto di vista economico ai più giovani. Non sempre tuttavia si conoscono le strategie per tutelare al meglio i propri risparmi e per assicurarsi una crescita costante degli stessi. Ci sono errori da evitare, primo fra tutti quello di lasciare somme di denaro in giacenza sul conto per decenni. Così come esistono stratagemmi a cui bisogna necessariamente ricorrere per garantirsi margini di guadagno.

Ci siamo già occupati di “Quanti soldi si possono donare al figlio senza pagare tasse e senza controlli del Fisco?”. Adesso invece vi daremo consigli utili per iniziare da subito ad accantonare somme di denaro per il futuro dei vostri figli. Analizzeremo almeno 3 modi per mettere al sicuro e far fruttare i soldi per i figli in modo che possano contare su un iniziale trampolino di lancio per l’avvenire. Il timore di alcuni genitori consiste nel non riuscire a fronteggiare eventuali spese universitarie o aiuti per avviare un’attività lavorativa in autonomia. Conviene pertanto pianificare per tempo quando i figli sono ancora minorenni come proteggere e far crescere i propri risparmi.

3 modi per mettere al sicuro e far fruttare i soldi per i figli

Per quanto possa sembrare prematuro, ai genitori previdenti conviene pensare ad un investimento a lungo termine come la pensione integrativa. In presenza di un figlio minore sembra esageratamente prudente iniziare ad accumulare denaro tramite una copertura pensionistica. In realtà, la scelta di una pensione integrativa assicura vantaggi persino a livello fiscale perché chi la accende matura il diritto alle deduzioni fiscali.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Il secondo modo per garantire i propri risparmi consiste nell’acquisto dei Buoni Postali per minori. Si tratta di una strategia semplice e sicura che consente di accantonare somme di denaro anche a partire da piccoli importi mensili. Benché i tassi di interesse non siano di fatto interessanti, il risparmiatore può contare sulla possibilità di incrementare nel tempo il patrimonio iniziale.

Il terzo stratagemma che vi suggeriamo comporta un minimo margine di rischio, ma assicura un rendimento più elevato. Si tratta del Piano di accumulo in Fondi (PAC) con cui il risparmiatore si assume il rischio di incrementare o ridurre il capitale iniziale. Il rendimento che il PAC potrebbe offrire è più alto, ma a fronte di maggiori rischi di perdita. Tuttavia potrebbe giocare a favore del risparmiatore la gestione de Fondo in un arco di tempo molto esteso che darebbe così opportunità di recuperare eventuali perdite.