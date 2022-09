Molte volte, il comportamento dei felini può cogliere di sorpresa anche chi è avvezzo alla loro presenza. Quello tra uomo e gatti è un rapporto che perdura da millenni, eppure, il mistero che avvolge questi carismatici amici non è mai stato completamente risolto. Infatti, c’è qualcosa nell’atteggiamento dei gatti che suscita una forma di reverenza, se non proprio di sudditanza, negli esseri umani. L’impressione, è quella di non sottometterli mai veramente. In questo, risiede parte del loro fascino ancestrale.

I problemi sorgono quando il gatto manifesta comportamenti aggressivi. Ecco dunque 3 modi per insegnare al gatto a non mordere, partendo dal presupposto che è necessario capire le cause di questo comportamento, per correggerlo adeguatamente. Ad alcune persone, è successo di trovarsi nelle condizioni di accogliere un gatto selvatico tra le mura domestiche e tentare di addomesticarlo. In effetti, non si tratta di un’impresa adatta a tutti. Ci vuole molta pazienza e comprensione, per riuscire a rassicurare il micio e convincerlo del fatto che non gli verrà fatto alcun torto ed anzi, la convivenza con l’uomo potrebbe prospettare alcuni vantaggi.

3 modi per insegnare al gatto a non mordere

I gattini possono mordere, graffiare e distruggere alcuni oggetti. Questo è un comportamento normale, perché la bocca e le zampe servono loro per esplorare il Mondo. Un approccio giocoso, ma distruttivo, viene loro naturale. Sia i gatti che i micetti, tuttavia, possono imparare ad inibire la violenza dei propri morsi e ad usare le zampe senza graffiare.

I gatti e i gattini mordono per motivi diversi

Per i gattini, mordere e lottare con i fratellini è un modo per apprendere le regole sociali. Superata questa fase, dovrebbero cessare spontaneamente. I gatti adulti mordono di fronte a una minaccia, o per fermare azioni o comportamenti indesiderati. Alcuni lo fanno, verso i propri umani, per attirare l’attenzione.

Non permette al gatto di giocare con mani e altre parti del corpo

A tutti i gatti dovrebbe essere insegnato che le mani, i piedi, i capelli di una persona non sono giocattoli. Se si permette al micetto di trattare il corpo umano come un parco dei divertimenti, sarà poi difficile invertire questa tendenza.

Offrire al proprio gatto un giocattolo da mordere

Palle, peluche, giochini di ogni tipo: l’industria che si occupa di attrezzature per animali domestici ha studiato trastulli di ogni tipo per gli amici felini. Comprese intere strutture acrobatiche, che potrebbero sopperire anche a un’eventuale mancanza di spazio. Far sì che il micio impari a sfogarsi su un gioco tirato da una corda piuttosto che su mani è piedi, sarebbe un’ottima idea.

Lodare il gatto quando usa zampe e bocca senza graffiare

La comunicazione con gli amici animali, il più delle volte, avviene attraverso canali non verbali. Premiare i comportamenti corretti del gatto, con una carezza, una frase sussurrata o un bocconcino, può essere un rinforzo positivo molto gradito. Inoltre, si tratta di un comportamento che lo aiuta a capire come meglio rapportarsi con il suo bipede.

