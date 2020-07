In precedenza abbiamo già visto come guadagnare facilmente tanti soldi su Internet tramite il metodo del dropshipping. Nel seguente articolo sono illustrati 3 modi per guadagnare soldi con Amazon a seconda della propria attitudine personale.

MTurk

MTurk è una piattaforma del noto sito di e-commerce. Funziona da servizio di crowdsurcing, ossia di sviluppo collettivo di un progetto di raccolta di informazioni da parte di una moltitudine (crowd, folla) di persone esterne al comitato di amministrazione del sito. L’esempio più famoso di crowdsurcing è dato dalla nota enciclopedia Wikipedia. Tramite MTurk è possibile guadagnare piccole e talvolta grandi somme di denaro, a seconda del tempo dedicatovi.

La piattaforma funge da marketplace per tutte quante quelle aziende che necessitano di persone che compiano su commissione lavori che necessitano necessariamente dell’intelligenza umana e non di quella artificiale: trascrizione di file audio, compilazione di dati, partecipazione ad un sondaggio, modifica di contenuti. In sostanza, si diventa forza-lavoro temporanea per un’azienda. Le competenze richieste possono dunque essere delle più disparate, ma è necessaria la conoscenza della lingua inglese sia per registrarsi al sito che per portare al termine i compiti (HITs) richiesti. Generalmente, per accedere ai compiti più remunerativi è necessario portarne al termine un’ingente quantità.

3 modi per guadagnare soldi con Amazon: Influencer Program

All’inizio dell’articolo si accennava alle attitudini personali di ciascuno. Se si ha un grosso seguito sui social o si intende impegnarsi per averlo in un futuro prossimo, si può invece scegliere di aderire all’Amazon Influencer Program. Tuttavia, a differenza di Amazon MTurk, quest’iniziativa non è aperta a tutti bensì sottoposta a selezione. Infatti, l’utente interessato dovrà sottoporsi ad una verifica di idoneità da parte di Amazon, registrandosi tramite l’apposito link. È possibile utilizzare il proprio account Youtube, Facebook, Twitter o Instagram.

Attenzione: non c’è solo bisogno di una gran quantità di followers! Si necessita infatti anche di un engagement ossia di un brand che abbia instaurato una relazione con l’influencer al fine di aumentare la propria visibilità. Qualora si risultasse idonei si potrà allora aprire una propria pagina personale su Amazon, usandola per promuovere diverse tipologie di prodotti e utilizzando l’URL Personale fornito per spingere più persone possibili ad acquistarli tramite il proprio account social. Il guadagno per l’Influencer consiste in una percentuale sugli acquisti da parte dell’utenza.

FBA

È un programma di Amazon che consente ai venditori di aprire la propria attività online vendendo i propri prodotti direttamente sulla loro piattaforma. La visibilità è pertanto garantita. Amazon si occupa infatti del ritiro, dell’imballaggio e della consegna degli articoli ai clienti. L’unico requisito è la registrazione di un account Amazon, durante la quale bisognerà richiedere il Servizio Logistica di Amazon tramite apposita funzione. Il compito del venditore sarà dunque unicamente quello di produrre la merce.

Si consiglia di prestare attenzione al Contratto Amazon Services Europe Business Solutions, che riporta le tipologie di prodotti che non possono essere vendute tramite FBA.

Il venditore deve pagare una commissione ad Amazon per ogni vendita, a seconda delle caratteristiche della singole merci. Da non dimenticare anche le tariffe di stoccaggio. Ne esistono due tipologie: una legata al mese di calendario e al volume medio giornaliero e l’altra semestrale per tutti i prodotti stoccati da almeno un anno.