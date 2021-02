I libri sono oggetti particolari. Per molti non sono solo un insieme di pagine. Gli amanti della lettura possono anche affezionarsi ai propri libri. Si arriva, quindi, a trattarli con molta cura, quasi come se fossero dei figli.

Può capitare, però, che i nostri amati libri si rovinino. Può, per esempio, comparire odore di muffa. Questo accade soprattutto se possediamo libri antichi o se la libreria è posta contro un muro freddo e umido. Oltre ad essere un fatto spiacevole, la comparsa di muffa e umidità potrebbe danneggiare i libri. Si rende quindi necessario eliminare la muffa e rimuoverne l’odore fastidioso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

3 modi per eliminare l’odore di muffa dai nostri amati libri

Iniziamo dai metodi più semplici. I libri possono avere odore di muffa ed essere umidi allo stesso tempo. Se questo è il nostro caso dobbiamo armarci di pazienza e di un asciugacapelli.

Prendiamo il libro in questione e appoggiamolo sul tavolo in verticale. Apriamolo leggermente per far sì che le pagine siano separate tra loro. Quindi accendiamo il phon a temperatura e velocità bassa e iniziamo ad asciugare le pagine. Quando queste saranno asciutte, lasciamo il libro aperto in questo modo per qualche ora.

Giornali e bustine di gel di silice

Per eliminare l’odore di muffa dai giornali possiamo utilizzare altra carta. Esatto, i giornali possono aiutare in questo caso. Prendiamo un giornale e tagliamone le pagine. Inseriamole tra le pagine del libro e chiudiamolo. Lasciamo3 modi per eliminare l’odore di muffa dai nostri amati libri le pagine dentro al libro per 3 giorni e quindi togliamole. Attenzione, non usiamo questo metodo se il libro è antico o fragile: potrebbe rovinarsi.

Usare le bustine di gel di silice è uno dei 3 modi per eliminare l’odore di muffa dai nostri amati libri. Procediamo proprio come abbiamo fatto con la carta di giornale. Mettiamo qualche bustina tra le pagine del nostro libro e lasciamole qui per 3 giorni. Se il libro è fragile o è molto pesante, lasciamole solo per un giorno. Queste assorbiranno l’umidità e gli odori e il libro cambierà subito odore.