Un sano regime alimentare contempla il consumo anche di una certa quantità di grassi. I più diffusi nell’uomo e negli alimenti sono i trigliceridi, speciali molecole composte da glicerolo e acidi grassi. In pratica sono delle fonti di energia (9 calorie per grammo) che assolvono a varie funzioni indispensabili per l’organismo.

In cucina i grassi alimentari danno sapore ai cibi rendendoli più graditi e piacevoli al palato. Si tende pertanto ad esagerare nel loro impiego, ma oltre certi limiti rappresentano dei fattori di rischio per la salute.

Le ricerche sostengono che, soprattutto se utilizzati in elevate quantità, pur non essendo diretti responsabili, facilitano l’insorgere di sovrappeso e obesità, diabete e patologie cardiovascolari.

Per evitare le conseguenze peggiori, anzitutto proviamo a mettere in atto questi 9 piccoli ma grandi accorgimenti a tavola. A seguire, presentiamo 3 modi per cucinare senza olio e senza grassi e dire addio colesterolo e trigliceridi, o comunque non contribuire a farli aumentare.

Cottura al cartoccio

Una prima tecnica di cottura spesso usata per cucinare il pesce è la cottura al cartoccio. Tuttavia, anche pasta, verdure e alcune carni potrebbero essere cucinate in questo modo salutare. Spesso la difficoltà sta nel creare un cartoccio adeguato alla pietanza da preparare.

Questo modo di cuocere ha il grande dono di esaltare profumi e sapori e preservare al massimo le sostanze nutritive degli alimenti. Con questa forma di cottura si può usare giusto un filo d’olio (se necessario) e poi condire a crudo.

Infine un’ultima raccomandazione. È meglio non usare il foglio d’alluminio, ma prediligere la carta da forno sigillata da una spennellata di tuorlo d’uovo.

Forno a microonde

Spesso siamo soliti pensare al forno a microonde, per scongelare un pasto all’ultimo momento. Oppure per riscaldare una manciata di secondi un cibo d’asporto appena giunto a casa, prima di consumarlo.

Ma seguendo le giuste indicazioni (temperature e modalità) diverse da cibo a cibo, lo si può utilizzare anche per cucinare. In questo modo si potrebbe ridurre o eliminare il grasso altrimenti usato per la cottura in pentola. Molto meglio usare i grassi da condimento solo e direttamente a crudo.

Se non abbiamo il forno a microonde, anche l’uso attento di quello elettrico può aiutarci a sfornare pietanze con meno grassi. In questo caso però aiutiamoci con uso sapiente delle erbe aromatiche.

Infine, ecco qualche dritta su come scegliere e quanto spendere per un buon fornetto elettrico.

Presentiamo l’ultimo dei 3 modi per cucinare senza olio e senza grassi e dire addio colesterolo e trigliceridi

In chiusura troviamo la cottura al vapore, nata in Oriente ma diffusa anche da noi dove invece è più radicata la cottura in umido. Pasta ripiena, verdure, pesce e carni bianche si possono preparare anche in questo modo.

Il cibo cotto con questa tecnica ha il grande pregio di conservare sia il gusto sia le proprietà organolettiche dell’alimento. Di contro non consente di rosolare gli alimenti e ha lo svantaggio dei tempi di attesa, lunghi per gli standard moderni. Tuttavia, il ricorso alla pentola a pressione può ovviare a questo inconveniente.

