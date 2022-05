È importante che la stanza dove dormiamo e ci rilassiamo sia sempre sistemata e in ordine. In modo da mantenere quell’atmosfera accogliente e calda che abbiamo sapientemente creato. A volte, però, tendiamo a non rinnovarla e per anni non tocchiamo mobili, pareti, tende e letto. Eppure, basterebbero poche mosse per trasformare nuovamente i colori o lo stile e dare una ventata di aria fresca.

Anche se possediamo complementi d’arredo pregiati, di cui non ci vogliamo separare, potremmo rimodernarli effettuando qualche piccola trasformazione. Anche se avere un letto in ferro battuto dona alla camera da letto uno stile sopraffino e raffinato, in grado di adattarsi a qualsiasi stile, può diventare con il tempo monotono.

3 modi per abbellire e rinnovare un letto in ferro battuto e 2 idee per abbinare una testiera da sogno

Per decorare e dare un volto nuovo alla struttura del letto in ferro, la prima cosa che potremmo fare è ridipingerlo con vernice apposita. Prima controlliamo lo stato del materiale, perché se rovinato non avrà la superficie liscia. In questo caso dovremo prima passare la carta vetrata a grana fine, prima di agire con la vernice. Applichiamo a terra e attorno dei teli per non sporcare il resto della stanza e prepariamo il necessario. Usiamo una bomboletta spray o pennello per stendere la vernice che avremo scelto, probabilmente ci sarà bisogno di effettuare un’altra applicazione. Poi potremo proteggere il tutto con il flatting trasparente.

Se la nostra intenzione è invece ravvivare l’effetto antico, facendo nuovamente brillare i colori del ferro, dovremo procurarci dell’acrilico oro, bronzo e argento. Mescoliamo le 3 tinte all’interno di un contenitore e con un pennello medio stendiamo il colore in modo irregolare. Prima di applicare il flatting, se vogliamo amplificare lo stile retrò, carteggiamo leggermente.

L’ultimo dei 3 modi per abbellire e rinnovare un letto è usare una stoffa avanzata e particolarmente bella. In questo caso dovremo essere più precisi nel tappezzare la struttura in ferro battuto, incolliamo il tessuto aiutandoci con una spatola piccola.

Decorazioni originali

Per avere una stanza elegante e originale, oltre a sistemare tutti i dettagli, scegliendoli con cura, non potrà mancare una testiera al letto. In linea di massima si sposa bene con il ferro battuto una decorazione ad arco. Potremmo acquistare un foglio di compensato, delle dimensioni che preferiamo, e richiedere al negozio specializzato di ricavare un semicerchio. Una volta che avremo la forma di base, potremo scatenare la nostra fantasia. Quindi, rivestiamolo con della stoffa in tinta con le pareti, oppure dipingiamolo con i colori del legno scuro, appoggiando sul bordo superiore delle luci di natale atmosferiche.

In alternativa, potremo sfruttare una vecchia cornice o specchio tondo, ridipingendo la superfice o usando materiali di recupero per abbellirla. Incolliamo dei bordi dei fiori o delle pigne secche, all’interno stendiamo vecchi centrini o merletti, per dare un tocco finale romantico e raffinato a tutta la camera.

