Dopo una serata in compagnia, può capitare resti in casa una bottiglia di vino vuota. Il primo istinto sarebbe quello di buttarla, perché nessuno pensa mai a come riciclare ciò che si può facilmente buttare nel cassonetto. Invece esistono molte incredibili soluzioni per riciclare questo oggetto, e quasi tutte potranno essere utili alla cena successiva per creare atmosfera e fare colpo sugli ospiti. Ecco dunque 3 modi originali per riciclare una bottiglia di vino in vetro.

Portacandela

In commercio esistono candele di ogni forma, dimensione e colore, ma quelle che non mancano mai sono quelle classiche, lunghe e sottili. Sono proprio queste che si adattano perfettamente a essere inserite nel collo di una bottiglia vuota per creare un effetto romantico e un po’ vintage. Qualora la candela avesse un diametro troppo grande, basterà ridurla un po’ con l’aiuto di un coltello.

Portafiori

Se si fa seccare una rosa o qualsiasi altro fiore, poi questo merita un vaso altrettanto originale per essere esibito. Una bottiglia vuota può essere la soluzione perfetta: se poi l’etichetta richiama il colore dei petali, la sala da pranzo si trasformerà in un posticino estremamente chic e raffinato.

Lampada

In una bottiglia di vino vuoto è facilissimo inserire una piccola fila di lucine, simili a quelle di Natale e facilmente reperibili in commercio. Se la bottiglia è di vetro chiaro, il risultato sarà di una specie di lampada magica o di contenitore pieno di lucciole. È la soluzione perfetta come centrotavola.

Questi sono solo 3 dei tanti modi originali per riciclare una bottiglia di vino in vetro, ma in verità si può utilizzare in mille modi diversi. Quindi il consiglio è di non buttare mai via le bottiglie di vetro perché è sempre possibile trovare una nuova soluzione per integrarle in casa con gli altri oggetti e soprammobili.