L’importanza di consumare un maggior numero di verdure è ampiamente riconosciuta e condivisa. Tuttavia non sempre risulta facile trovare un modo originale per cucinarle, specie se non vogliamo eccedere con i grassi.

Di seguito vedremo 3 modi originali per cucinare le melanzane per concederci piatti che siano tanto gustosi quanto leggeri.

La prima ricetta che forniremo arriva da Medioriente.

Caviale di melanzane

La preparazione si chiama babaganoush, ed è conosciuta anche come caviale di melanzane o humus di melanzane. Per cucinare un perfetto babaganoush ci serviranno:

melanzane;

tahina;

aglio;

succo di limone;

olio;

sale.

Dopo averle lavate, tagliamo le melanzane nel senso della lunghezza per poi avvolgerle in carta stagnole e metterle in forno a 200° per un’ora. Nel frattempo in una ciotola mischiamo 40 g di tahina con succo di limone, olio, sale e uno spicchio di aglio tritato.

Quando le melanzane saranno cotte, ricaviamone la polpa e mescoliamola al composto realizzato in precedenza. Regoliamo di sale e serviamo con una presa di semi di sesamo e dei crostini.

Piccoli sfizi

Sempre utilizzando la polpa delle melanzane cotte in forno possiamo realizzare delle facilissime polpette. Possiamo unire infatti la polpa a del pane ammollato nel latte, del tonno, qualche pomodorino arrosto, un uovo e del pangrattato. Aggiungeremo all’impasto poi del sale e mescoleremo fin quando gli ingredienti non saranno ben amalgamati.

Formiamo delle piccole palline alle quali poi daremo la forma di dischetti. Quando avremo terminato l’impasto, precederemo a cuocerle in padella appena 3 minuti per lato e servirle con una salsa fresca, magari allo yogurt.

3 modi originali per cucinare le melanzane in forno e in padella con pochi grassi e stare leggeri

Infine, possiamo realizzare degli sfiziosissimi involtini utilizzando le melanzane grigliate. Tagliamo le melanzane a fette abbastanza sottili e mettiamole a grigliare. Quando saranno cotte e sufficientemente morbide disponiamole su un tagliere per scegliere come farcirle.

Possiamo inserire nel ripieno del formaggio spalmabile e delle fette di carpaccio di pesce spada per creare uno sfizioso antipasto di pesce.

In alternativa, per uno spuntino altrettanto leggero, possiamo sostituire il carpaccio di pesce spada con della rucola e aggiungere della frutta secca come delle mandorle.

