3 modi geniali per utilizzare i mandarini cinesi in cucina, oltre al liquore, che stupiranno tutti

I mandarini cinesi sono una prelibatezza assolutamente da provare. In cucina sono utili per tante ricette e preparazioni; 3 di queste le vedremo proprio qui. Si differenziano dal solito liquore e con la loro semplicità ci conquisteranno. Ecco, dunque, cosa cucinare di prelibato col kumquat.

Non si vedono spesso tra le corsie del supermercato, ma i mandarini cinesi sono deliziosi sulla tavola. Sono i cosiddetti kumquat, o cumquat, e si differenziano dagli agrumi nostrani per la forma un poco allungata. Crescono su piccoli alberi dai fiori bianchi e la loro buccia va dal giallo al rosso, in base alla varietà. Sono originari della Cina ma si coltivano anche in altri Stati del Mondo. Anche in Italia vi sarebbero delle piantagioni, in particolare lungo la costa tirrenica dalla Liguria alla Sicilia.

I mandarini cinesi non sono solamente belli da vedere. La bontà della polpa li ha resi un ingrediente ricercato in cucina. In effetti, molti li userebbero per produrre in casa un gustoso liquore. Ma le possibilità a nostra disposizione sarebbero ampie.

Ecco altri 3 modi geniali per utilizzare i mandarini cinesi e sorprendere

Il kumquat attira per il fascino esotico e la possibilità di assaggiare un prodotto che normalmente non crescerebbe dalle nostre parti. Il suo gusto è davvero niente male e si può considerare la giusta via di mezzo tra l’agro e il dolce. Innanzitutto, lo si potrebbe gustare così com’è: basterà dargli un’attenta pulita. Mangiamo tranquillamente anche la buccia, che sappiamo rivelarsi una risorsa preziosa. Tuttavia, se volessimo provare qualcosa di diverso, ci sarebbero 3 modi geniali per utilizzare i mandarini cinesi come ingrediente.

Il primo prevede la realizzazione di una fantastica salsa casalinga. Sarà perfetta per accompagnare carni e formaggi. Basterà affettare i kumquat a pezzetti e cuocerli con gli altri ingredienti a fiamma bassa in una pentola. Noi abbiamo scelto spezie come peperoncino e zenzero, aglio e cipolla tritati. Per completare aggiungeremo anche un po’ di zucchero e un goccio di aceto di mele. In 30 minuti dovremmo aver cotto alla perfezione il composto, che potremo lasciar raffreddare e chiudere in vasetti sterilizzati.

Insalata fresca

Il kumquat è delizioso anche in un’insalata genuina e rinfrescante. Dovremo solo unire qualche altro ingrediente della dispensa. Tagliamo dei finocchi, quindi lasciamoli in ammollo in acqua fredda. Affettiamo anche i mandarini, togliendo ogni semino. Infine, prepariamo una biella in cui aggiungeremo questi ultimi coi finocchi scolati e qualche oliva. Condiamo con olio extravergine, sale e pepe e serviamo in tavola.

Frutta candita

La terza e ultima idea è perfetta per guarnire un dolce fatto in casa. Nello specifico, serviremo i nostri mandarini cinesi come frutta candita. Si parte riempiendo una casseruola con dell’acqua. Vi aggiungiamo dello zucchero, che dovremo sciogliere bene. Dopodiché uniremo una stecca di vaniglia e i kumquat, entrambi tagliati in pezzetti.

Cuociamo il composto a fuoco lento per 25 minuti. Volendo potremmo sistemare un disco di carta forno sopra i frutti, per evitare che oltrepassino il livello del liquido. A tempo scaduto potremo spostare i mandarini in una ciotolina e versarvi sopra lo sciroppo che avremo fatto asciugare un po’. Impiattiamo tutto una volta che sarà freddo.