Prima o poi tutti quanti vedremo un brufolo comparire sul nostro viso. Se siamo fortunati l’indesiderato ospite scomparirà nel giro di qualche giorno. Tuttavia in molti casi non basterà aspettare che il brufolo sparisca da solo, ma si dovranno prendere alcune accortezze per evitare che ne spuntino altri. Oltre alle terapie dermatologiche, le maschere e i sieri purificanti, ecco i 3 modi facili ed efficaci per combattere l’acne mentre dormi.

1 La federa di seta aiuta a combattere l’infiammazione

Benché più costose delle tipiche federe di cotone, investire in una di seta (o anche raso) porterà numerosi benefici al tuo viso. Nel caso di pelle acneica, la federa in seta ti permetterà di contrastare l’infiammazione e di svegliarti senza quel fastidioso rossore sul viso. La superficie è molto più liscia e morbida di una federa in cotone. Ciò diminuisce di molto l’attrito tra la faccia e il cuscino e di conseguenza non irrita le parti già congestionate dall’acne. Inoltre, cambia la federe ogni settimana: anche se non li vedi ogni giorno si depositano polvere e germi nemici dell’acne!

2 Legati i capelli prima di andare a dormire

I nostri capelli raccolgono tutto il giorno smog e polvere, e si sporcano anche quando non facciamo sport. Inoltre, per quanto ci impegniamo a sciacquarci i capelli dopo lo shampoo o il balsamo, ne rimangono sempre dei residui trattenuti sulla superficie. Dormendo con i capelli sciolti, questi spesso vanno a contatto con il nostro viso. I residui di sporco o di prodotti per i capelli a contatto con il viso irritano ancora di più la nostra pelle. Ma come evitarlo? Semplice: prima di andare a dormire lega i capelli in una treccia o in uno chignon e cerca di addormentati a pancia in su. Al mattino la tua pelle sarà molto più pulita e ti ringrazierà per questa piccola accortezza.

3 Applica trattamenti viso localizzati o maschere

Il mondo dello skincare è talmente ampio che è impossibile conoscere tutti i prodotti presenti sul mercato. Se soffri di acne, però, non devi lasciartene scappare alcuni. Esistono trattamenti localizzati o maschere overnight, da lasciare sul viso tutta la notte. Ti basterà applicarli come ultimo step della tua skincare serale (mai da saltare, mi raccomando!) e lasciarli agire fino al mattino seguente. In questo modo i principi attivi presenti nei prodotti avranno il tempo di agire e di rendere la tua pelle praticamente perfetta. Se hai solo qualche brufolo qua e là, ti consigliamo di usare trattamenti localizzati purificanti. Invece, se vuoi andare ad agire sull’intero viso, è meglio utilizzare una maschera decongestionante.

Anche se sembra impossibile che questi 3 modi facili ed efficaci per combattere l’acne mentre dormi funzionino, se applicati con costanza porteranno a una drastica riduzione di brufoli e infiammazione. Provare per credere!