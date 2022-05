Quando le temperature salgono si cerca rifugio in qualche ricetta estiva e invitante che possa rinfrescarci un po’. Tra la frutta di stagione si trovano ancora le dolcissime fragole. Proprio con queste possiamo realizzare un dessert al cucchiaio con 4 ingredienti davvero strepitoso.

Ma se vogliamo partire dal principio, non possiamo rinunciare a una bella insalata di mare. Di solito la si serve come antipasto, benché non deluda nemmeno come ricco secondo piatto. Forse ci saremo chiesti come condirla, per non utilizzare sempre i soliti ingredienti.

A questo comune quesito vogliamo rispondere con le idee di oggi. Si tratta di 3 modi facili e veloci per condire questo piatto con originalità e sbalordire gli ospiti a tavola.

La ricetta classica

Nonostante le varie possibilità con le quali dare sapore alla nostra squisita insalata, c’è un metodo tradizionale al quale possiamo attingere. Per arricchire di gusto il mix di gamberi, calamari, cozze e quant’altro, potremmo preparare una semplice emulsione all’olio di oliva.

Realizziamo una citronette versando in una ciotola il nostro olio, qualche goccia di limone, sale e pepe a piacere. Montiamo tutti gli ingredienti con la forchetta o una piccola frusta e per ultimo aggiungiamo un ciuffo di prezzemolo tritato. Et voilà, ecco pronta la nostra fantastica salsina casalinga.

3 modi facili e veloci per condire l’insalata di mare e realizzare un piatto estivo fresco e sfizioso

Se cerchiamo un’alternativa altrettanto gustosa alla classica emulsione, potremmo tentare con un condimento freschissimo. Per realizzarlo dovremo innanzitutto grattugiare una scorza di limone e una d’arancia in una bacinella. Poi versiamo dell’olio di oliva e insaporiamo tutto con sale e qualche grano di pepe rosa.

Un’altra possibilità è quella di preparare un’emulsione aromatica. Basterà unire al solito olio di oliva un filo d’acqua e qualche foglia di menta e basilico. Il suo aroma intenso e mediterraneo conquisterà le nostre narici e il palato dei commensali.

Chi volesse una soluzione un po’ più leggera potrebbe servirsi di una gustosa marinatura a base di verdure. Affettiamo in piccoli pezzi carote e sedano, poi li mettiamo in un contenitore con olio aromatizzato allo scalogno e succo di limone. Terminiamo con del sale e una spruzzata di pepe.

I più golosi, invece, potrebbero apprezzare l’accostamento con qualche tipo di salsa. In questo caso potremmo preparare una maionese fatta in casa, perfetta col pesce.

Come servire

Adagiamo una dose di condimento in una coppetta. Vi aggiungiamo l’insalata di mare rigorosamente fredda e completiamo con l’emulsione restante. Mescoliamo tutto per bene e lasciamo in frigo 30 minuti prima di mettere in tavola.

Lettura consigliata

Ecco dei totani morbidissimi pronti in 10 minuti senza farli in umido o al forno e con soli 5 ingredienti