Molte ricerche scientifiche attestano che ciascuno di noi dorme in media 7-8 ore al giorno. Ne consegue che sul materasso trascorriamo un terzo della nostra vita, minuto più minuto meno. Quindi, per il nostro benessere, sarebbe necessario rendere il letto un posto il più confortevole possibile. Il materasso non dovrebbe essere troppo morbido né troppo duro. Inoltre, di tanto in tanto è raccomandabile igienizzarlo per eliminare gli acari che in ogni momento si accumulano dentro e fuori di esso. Un’altra cosa che possiamo fare per rendere il letto più vivibile è di assicurare che abbia una temperatura adeguata. Con il gelo in arrivo, infatti, possiamo ritrovarci sotto le coperte e sentirci comunque infreddoliti. Allora ecco 3 modi efficaci per scaldare il letto freddo.

Borsa d’acqua termica

Uno dei 3 modi più efficaci per scaldare il letto freddo è senza dubbio quello di porre sotto le coperte una borsa dell’acqua calda. All’interno di questa mettiamo circa un litro d’acqua che abbiamo portato a bollore in precedenza. Il tutto richiede una decina di minuti. Con altri 10 minuti al massimo il letto sarà pronto ad accoglierci in un tepore che la mattina non vorremmo abbandonare. La borsa termica si può acquistare per la cifra di 8 euro circa.

Scaldino elettrico

Se qualcuno ritiene che riscaldare il letto con la borsa d’acqua sia un metodo arcaico, allora può fare ricorso a uno strumento più moderno. In questo caso però la cifra sale un po’. Per dotarsi di uno scaldino elettrico servono almeno 20 euro. Ma, di contro, si può risparmiare sul tempo. Una volta attivato, lo scaldino fa il suo lavoro quasi istantaneamente.

Phon per capelli

Per chi proprio non vuol saperne di spendere soldi suggeriamo di usare un oggetto che in casa abbiamo tutti: il phon per capelli. Anche con questo dispositivo il risultato sarà immediato. Con pochi minuti il letto si potrà riscaldare con ottimi risultati senza spendere un solo euro. L’unico consiglio è quello di diffondere il calore in maniera uniforme su tutto il materasso. Sogni d’oro.