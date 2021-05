Il mondo della gastronomia è sterminato. Fra i tanti prodotti deliziosi e poco utilizzati, c’è senz’altro la farina di ceci.

Questa viene solitamente acquistata per preparare la farinata, cecina o torta di ceci.

Tuttavia, ci sono molti altri modi per usarla e creare delle ricette semplici e fantastiche.

Ecco i 3 modi curiosi per utilizzare la farina di ceci e realizzare piatti facili, veloci, adatti a tutti e a ogni tasca.

1 – Per infarinare e friggere

Pochi sanno che la farina di ceci è ottima per le fritture. Che siano braciole, polpette o verdure, la farina di ceci ha un’ottima resistenza e risulta poi molto croccante.

Inoltre, dà un sapore particolare a ciò che si frigge, rendendolo ancora più goloso.

2 – Per fare un semolino di ceci

Questo prodotto si può utilizzare per preparare uno sfizioso piatto, nei giorni piovosi.

Basterà semplicemente far bollire un 1 litro d’acqua e aggiungere 400 grammi di farina di ceci a pioggia, mescolando con la frusta, delicatamente. Nel mentre aggiungere olio evo, pepe nero e sale. Dopo circa un quarto d’ora, quando il tutto avrà la consistenza di una polenta più liquida, tritare del prezzemolo fresco e guarnire questo fantastico piatto, gustoso e delicato.

3 – Per fare delle focacce non lievitate

Quando manca il pane e si vuole qualcosa di sfizioso per accompagnare la cena, la farina di ceci è perfetta. In un recipiente unire la farina di ceci con dell’acqua tiepida, mischiando con la frusta. Raggiunta la consistenza dell’impasto per la crêpe, aggiungere sale, pepe nero e un po’ di succo di limone. Far scaldare una padella antiaderente, con un po’ di olio di semi di girasole, dopodiché versare un mestolo di impasto. In 3 minuti appena, la nostra crêpe di ceci sarà pronta e croccante.

Perché usare la farina di ceci

Questo prodotto non costa tanto ed è adatto a tutte le esigenze alimentari: vegani, onnivori, vegetariani, ma soprattutto intolleranti al glutine e al lattosio.

Inoltre, è ricca di proteine, quindi è un ottimo alimento per integrare e variare la dieta.

Ecco, perciò, i 3 modi curiosi per utilizzare la farina di ceci e realizzare piatti facili, veloci, adatti a tutti e a ogni tasca.