Quando parliamo di cime di rapa le prime a venirci in mente sono le deliziose orecchiette pugliesi. Questo piatto tradizionale delizia il nostro palato ogni anno quando le cime di rapa tornano di stagione. È, però, possibile sfruttare questo ortaggio al meglio preparando piatti un pò diversi dal solito. Ecco, quindi, 3 modi creativi e alternativi per usare le cime di rapa in cucina.

Nel risotto

Il risotto è un piatto molto versatile che si sposa a meraviglia con moltissimi ingredienti. Le sue varianti più famose sono forse quella allo zafferano, alla salsiccia e ai funghi. Non ci sono, però, limiti al risotto ed è possibile inventare ricette sempre nuove.

Ecco perché i più curiosi possono provare a usare le cime di rapa nel prossimo risotto che cucineranno. Queste si sposano bene accompagnate dalle cipolle e magari da un pò di carota. Per rendere il risotto ancora più cremoso il consiglio è quello di frullare parte delle cime di rapa cotte.

Condimento per gli hamburger

Ogni hamburger che si rispetti ha un pò di verdure al suo interno, ben nascoste tra pane e carne. Solitamente l’hamburger è accompagnato da insalata, pomodoro e, talvolta, cetriolo. Perché non osare e creare un hamburger casereccio con le cime di rapa?

Queste possono essere sbollentate e poi passate in padella con un pò di peperoncino. In alternativa, o in aggiunta, è possibile frullare le cime di rapa. A questa crema si possono aggiungere ingredienti come aglio, cipolla e perfino formaggio fuso, creando nuove combinazioni.

Frittate gustose

L’ultimo dei 3 modi creativi e alternativi per usare le cime di rapa in cucina è la frittata. Un pò come per il risotto, anche nella frittata non c’è limite alla fantasia. C’è chi la preferisce solo di uova e spezie, e chi, invece, ci unisce moltissimi ingredienti. È possibile cucinare frittate un pò diverse dal solito aggiungendo cime di rapa già cotte all’uovo.

Queste si sposano bene con formaggio, cipolla e magari un pò di peperoncino. Una volta pronta, la frittata può essere inoltre usata per creare gustosi rotoli con prosciutto e formaggio o può essere messa in un morbido panino.