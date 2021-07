Quando vediamo i trionfalismi per le notizie che stiamo cercando la vita su Marte o che mandiamo nello spazio i turisti non riusciamo a condividerne sinceramente l’entusiasmo. Siamo nel 2021 e il 60% della popolazione mondiale fatica ad avere ancora cibo e acqua. Lasciando da parte le polemiche, perché non è questa la sede, in questo articolo vedremo invece che 3 milioni di persone muoiono ogni anno perché non mangiano questi alimenti essenziali. Attenzione che non ci riferiamo solo ai paesi poveri, ma anche a quelli troppo ricchi.

Quando pensiamo alla mancanza di cibo e alle conseguenze di questa carenza, fra cui la morte, il nostro pensiero va ovviamente ai paesi più poveri del mondo. Vero solo in parte, perché in uno studio dell’American Society of Nutrition è emerso che infarti, ictus e tumori sono legati anche a un’alimentazione sbagliata e troppo ricca di grassi. Il cosiddetto “cibo spazzatura” è infatti figlio delle società più moderne e più ricche, ed è anche riconosciuto come una delle cause principali di molte malattie. Soprattutto fanno riflettere le statistiche che vedono in continuo aumento le morti per malattie cerebrovascolari.

3 milioni di persone muoiono ogni anno perché non mangiano questi alimenti essenziali

Lo studio americano si è concentrato su ben 113 paesi del Mondo, andando a sceglierli tra una gamma di stati poveri e stati ricchi. Ne è emerso che, nella metà dei decessi, ci sarebbe una correlazione importante per la mancata assunzione delle famose 5 porzioni di frutta e verdura quotidiane.

La cosa preoccupante è l’aumento dei rischi e delle morti negli uomini di mezza età e nei giovani poco sotto i 30 anni. Se questa statistica che prevede appunto la correlazione tra assenza di frutta e verdura e l’incidenza delle malattie è normale negli stati più poveri, non dovrebbe esserlo in quelli più ricchi. E la causa maggiore di questi decessi è nell’abuso di: zuccheri, sale e grassi saturi. Tutti protagonisti di molte abitudini alimentari scorrette.

