Gli specchi sono essenziali nelle nostre case perché oltre a usarli per riflettere la nostra figura, rendono anche più ampio e luminoso l’ambiente in cui viviamo. Pulire gli specchi è un’attività che non porta via molto tempo e possiamo usare diversi prodotti per farlo al meglio. In commercio ci sono molti prodotti chimici adatti, ma noi oggi vogliamo suggerire soluzioni low cost e alla portata di tutti. Vediamo insieme 3 metodi straordinari per avere gli specchi di casa sempre splendenti a costo zero.

Usare il bicarbonato

Il bicarbonato è probabilmente il prodotto più largamente utilizzato per la cura della casa. Questo ingrediente, infatti, è perfetto anche per pulire gli specchi delle nostre case. Per farlo, dobbiamo aggiungere il bicarbonato di sodio all’acqua in modo da creare una pasta. Dunque, dopo aver amalgamato questi due ingredienti, otterremo un impasto molle che andremo ad utilizzare sui nostri specchi. Con una spugna, applichiamo la pasta di bicarbonato sullo specchio e lasciamolo agire per circa 5 minuti. Dopodiché, sempre con la spugna possiamo rimuovere questa pasta e con un panno asciutto asciugare il vetro. In questo modo non avremo più i fastidiosi aloni sui nostri specchi.

Usare i fondi di caffè

Il secondo metodo si mette in pratica utilizzando i fondi di caffè. Ebbene sì: contrariamente a quanto si pensi, essi sono perfetti per pulire gli specchi e renderli lucidi. Recuperiamo dunque i fondi di caffè dalla moka ed aggiungiamoli a dell’acqua lasciando il tutto in infusione per un paio d’ore. A questo punto, filtriamo l’acqua ottenuta dall’infusione e la mettiamo in una bottiglia dotata di spruzzino. Vaporizziamola quindi sullo specchio ed asciughiamolo con un panno pulito e asciutto per avere degli specchi perfetti.

Usare le foglie di tè

Le foglie di tè sono in grado di rendere splendenti i nostri specchi. Per farlo, dobbiamo metterle in infusione in acqua bollente per circa 10 minuti. Dopo aver lasciato raffreddare l’infusione, imbeviamo un panno pulito in quest’acqua e passiamolo sullo specchio. Asciughiamolo velocemente con un altro panno asciutto per ottenere un risultato invidiabile.

Questi sono 3 metodi straordinari per avere gli specchi di casa sempre splendenti a costo zero usando prodotti che tutti possediamo nelle nostre case.

