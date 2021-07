Le tende a vetro sono sinonimo di eleganza e soprattutto sono simbolo di uno stile minimal. Quando, però, vanno fissate le aste che le reggono al serramento, arrivano le dolenti note. Si possono presentare alcuni problemi:

a) il serramento è in alluminio o rivestito in plastica e non si può bucare con il chiodino;

b) i serramenti sono in legno, sarebbe possibile effettuare un foro ma non si vuole intaccarne l’integrità;

c) i serramenti non possono essere bucati perché siamo in affitto.

3 metodi per fissare le aste delle tende a vetro senza bucare i serramenti

Per tutte queste eventualità, abbiamo delle alternative senza rinunciare alle nostre tende a vetro. Ecco, di seguito, quali sono.

Aste a molla

La prima possibilità sono le aste dotate alle estremità di molla e gommini laterali per mantenere in posizione la bacchetta.

Questa soluzione è ottima perchè, dopo aver infilato la tenda sull’asta, ci basterà comprimere leggermente la bacchetta e inserirla nel bordo interno del serramento.

Naturalmente il bordo dell’infisso deve essere spesso almeno 2 cm e non deve avere il bordo smussato a becco di civetta. In questi casi l’asta slitterà via e quindi meglio optare per le seguenti altre soluzioni.

Il chiodino biadesivo

Si tratta di ganci o chiodi con una piccola placchetta posteriore dotata di biadesivo.

Basta levare la cartina di protezione e attaccare con un po’ di pressione sul serramento. Consigliamo per una presa ottimale di attendere qualche ora prima di infilare l’asta.

Questa soluzione è idonea per serramenti in metallo o alluminio.

I morsetti che si fissano nello spessore della finestra

Si tratta di particolari ganci in materiale metallico da fissare nello spessore del serramento. Non rovinano la guarnizione della finestra né il telaio.

Grazie al peso della tenda, il gancio, già bloccato dalla leggera pressione della morsa sull’infisso, rimarrà fermo in posizione.

Questi ganci sono solitamente idonei a serramenti con bordi di spessore non superiore a 15 cm. Possono, però, essere fissati anche lateralmente per le tendine bistrot.

Abbiamo visto, dunque, 3 metodi per fissare le aste delle tende a vetro senza bucare i serramenti!

Per approfondire: qui la Redazione di ProiezionidiBorsa suggerisce qualche idea per la corretta manutenzione delle veneziane.