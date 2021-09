Serve una messa in piega o semi-permanente dal parrucchiere, oppure ferro arricciacapelli per avere degli splendidi ricci? Non per forza. Almeno, non troppo spesso dopo aver consultato e provato ad applicare una di queste brevi guide. Con l’aiuto di alcuni oggetti o prodotti e seguendo i pochi passaggi di uno dei 3 metodi per fare i capelli ricci in casa in modo semplice e veloce si potrebbe ottenere una splendida chioma riccia.

Tutti e tre i metodi possono essere eseguiti sia su capelli completamente lisci che leggermente mossi.

3 metodi per fare i capelli ricci in casa in modo semplice e veloce

Con una matita di legno

Questo metodo richiede sette passaggi da eseguire con attenzione. Gli oggetti che useremo sono una semplice matita in legno e una piastra. Si dividono prima di tutto i capelli in sezioni. In seguito, si prende una ciocca sottile e la si arrotola attorno alla parte centrale della matita, fino alla punta. A questo punto entra in gioco la piastra, già opportunamente riscaldata. Bisogna passarla sulla ciocca precedentemente arrotolata alla matita per circa cinque secondi, per poi liberarla. L’operazione deve essere ripetuta con tutte le altre ciocche. Alla fine, si lavorerà sulle ciocche frontali e sul ciuffo.

Con dei calzini

Questo metodo richiede un po’ più di pazienza. I passaggi da eseguire sono, in numero, gli stessi del primo che abbiamo visto. L’acconciatura andrà però lasciata in posa per un’intera notte. Come anticipato, serviranno dei calzini. Il primo passaggio consiste nel spostare la riga dei capelli al centro e dividere la chioma in quattro sezioni. Bisogna bagnare leggermente una ciocca e cominciare ad arrotolarne tutta la parte centrale attorno ad uno dei calzini. Le sue due estremità devono essere legate tra loro. Così, la ciocca sarà fissata. In seguito, ripetere l’operazione su tutte le altre ciocche. È questo il momento in cui i calzini devono essere lasciati in posa per una notte intera. Trascorso questo lasso di tempo, sciogliere le ciocche e sistemarle con l’aiuto delle dita. Et voilà, se tutto è andato bene si potrà vedere una bella chioma riccia!

Con una fascia per capelli

Il terzo e ultimo metodo che proponiamo prevede a sua volta dei tempi di posa. Serviranno una fascia per capelli, un fissante spray e un po’ di manualità. Bisogna prima lavare i capelli. Questo metodo necessita che siano ancora leggermente umidi. Il primo passo è posizionare la fascia sulla fronte. Poi, dividere i capelli in sezioni, prendere una di queste e arrotolarla attorno alla fascia. Il procedimento deve essere ripetuto con ogni ciocca di capelli. Quando tutti i capelli saranno arrotolati attorno ad una fascia, si potrà procedere a fissarli con l’apposito spray. Dopo quattro ore di posa, si potrà procedere a rimuovere la fascia per capelli.

Approfondimento

Come ottenere dei perfetti capelli ricci con il curly girl method