Svolgere le faccende domestiche può richiedere molto tempo. Le nostre case contengono superfici, mobili e oggetti fatti di diversi materiali e spesso per ognuno di essi servono cure particolari. Il marmo è un materiale molto diffuso e che scegliamo per la sua eleganza e raffinatezza. Molte case hanno al loro interno piani di lavoro, pavimenti e davanzali in marmo e tenerli puliti è molto importante. Il marmo ha molti pregi oltre alla sua bellezza. Innanzitutto, è un materiale resistente a graffi, urti e all’invecchiamento.

Tuttavia, il marmo è un materiale che tende a sporcarsi facilmente e quindi dobbiamo fare attenzione a tè, caffè e sostanze acide, perché potrebbero rovinarlo. Un marmo opaco perde gran parte della sua bellezza, ma fortunatamente per pulirlo e rimuovere eventuali macchie possiamo ricorrere a rimedi naturali e poco costosi.

3 metodi naturali per lucidare e pulire il marmo macchiato e ingiallito

Perché usare soltanto prodotti chimici quando possiamo pulire le superfici anche in modo naturale? Non esiste un solo tipo di marmo, ma tra i più comuni c’è quello bianco. Uno dei maggiori difetti di questa superficie è che tende all’ingiallimento. Per rendere di nuovo bianco il marmo ingiallito possiamo usare il classico sapone di Marsiglia. Bisogna diluire un cucchiaio di sapone di Marsiglia in acqua tiepida e passare questa soluzione sulla superficie in marmo usando una spugna non abrasiva. Puliamo con movimenti circolari sciacquando spesso la spugna e il marmo tornerà bianco senza fatica.

Cenere

Se il nostro marmo è di colore scuro possiamo usare la cenere per pulirlo dalle macchie e renderlo nuovamente lucido. Aggiungiamo un cucchiaio di cenere di legna ad un litro d’acqua, mescoliamo il tutto e vaporizziamo questa soluzione su un panno morbido. Puliamo con cura il marmo e, per terminare, usiamo una soluzione di acqua e alcol che restituirà brillantezza alla superficie.

Per lucidarlo

Un prodotto utilissimo per lucidare il marmo divenuto opaco è il gesso. Possiamo trovarlo nei negozi per la casa a prezzi modici. Aggiungiamo dell’acqua tiepida ad un cucchiaio di gesso ed amalgamiamo fino ad ottenere una sorta di crema. Passiamo questa sostanza sul marmo opaco usando una spugna morbida. Lasciamolo in posa per una decina di minuti e poi rimuoviamolo con un panno morbido. Questo trucchetto ci permetterà di lucidare e levigare le superfici in marmo. Abbiamo visto 3 metodi naturali per lucidare e pulire il marmo da utilizzare in alternativa ai soli costosi prodotti chimici.

