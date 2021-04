Tutti conoscono le tecniche per lavare ed igienizzare la biancheria da letto. Pochi invece conoscono l’importanza di un’accurata pulizia di cosa le lenzuola vanno a coprire. Per questo motivo vediamo 3 metodi naturali geniali per igienizzare coprimaterassi e cuscini ed una soluzione a secco mai svelata prima.

Con il passare del tempo, inesorabilmente, i coprimaterassi ed i cuscini tendono ad ingiallirsi. Infatti i tessuti assorbono le secrezioni naturali della pelle che produciamo durante la notte. Eliminare le macchie è importante per questioni estetiche e di salute, in quanto sono spesso ricettacolo di batteri. Questo il motivo per cui condivideremo dei trucchetti che rendono questa operazione facile da mettere in pratica utilizzando prodotti che non inquinano ed a basso costo.

Ecco quindi 3 metodi naturali geniali per igienizzare coprimaterassi e cuscini ed una soluzione a secco mai svelata prima.

La prima soluzione richiede 6 limoni e due cucchiai di bicarbonato. Spremere 5 limoni e lasciare da parte il liquido. Tagliare l’ultimo limone in due parti. Intingere la polpa in una ciotola con il bicarbonato. Strofinare quindi le parti maggiormente ingiallite utilizzando le metà degli agrumi impolverate come fossero delle spazzole. Poi riempire un catino di acqua calda. Aggiungere il succo dei limoni. Mettere in ammollo i capi da igienizzare e lasciare per almeno 3 ore. Una volta sciacquati i nostri coprimaterassi e cuscini saranno bianchi candidi e perfettamente igienizzati.

In lavatrice

Nel caso si preferisca optare per la lavatrice ecco cosa fare. Dunque inserire nell’apposita vaschetta del detersivo una miscela di 100 gr di bicarbonato, 150 ml di aceto bianco e 25 gocce di teatree oil. Quindi avviare un normale ciclo di lavaggio. Come risultato si otterrà una biancheria splendente, più morbida grazie all’aceto e libera dai batteri.

In caso di macchie particolarmente ostinate ricorriamo al terzo rimedio. Dunque, versare in un catino pieno di acqua calda, 200 gr di sapone di Marsiglia liquido, ½ cucchiaio di borace e ½ di bicarbonato di sodio. Dopo aver girato bene il tutto mettere i capi da sbiancare in ammollo per un paio di ore. Quindi risciacquare. Cuscini e coprimaterassi una volta asciutti saranno perfettamente puliti e profumati.

Nel caso si voglia rimuovere una sola macchia ecco un’efficacissima soluzione da fare a secco. Mescolare 200 gr di bicarbonato con 15 gocce di teatree oil. Coprire la zona da trattare con il composto e lasciare in posa per 1 ora. Poi strofinare via con una spazzola. La macchia sarà sparita ed il tessuto igienizzato alla perfezione.

Ecco dunque svelati 3 metodi naturali geniali per igienizzare coprimaterassi e cuscini ed una soluzione a secco mai svelata prima.

