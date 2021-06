Sentirsi sempre gonfia e pesante è una sensazione spiacevole. La ritenzione idrica è molto frequente nelle donne ed è causata da un’insufficienza venosa.

Le caviglie che si gonfiano, le ginocchia doloranti, la sensazione di essere pesante e strizzata nei jeans sono i sintomi che più si riscontrano. Spesso questa ritenzione d’acqua è causata da una permeabilità dei capillari. L’acqua appunto passa attraverso dei tessuti interstiziali senza essere riassorbita perfettamente dalle vene e dai vasi linfatici. Per questo diventa “stagnante” e provoca gonfiori.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

3 metodi infallibili per eliminare la ritenzione idrica disturbo fastidioso e antiestetico da gambe ventre e glutei

I rimedi più efficaci sono sempre i soliti quando si tratta di disturbi del genere, come anche la cellulite. Si riassumono in 3 categorie:

sport e movimento;

alimentazione corretta;

massaggi e prodotti specifici.

L’integrazione di queste tre buone abitudini porterà a miglioramento e guarigione garantiti nel tempo.

Innanzitutto parliamo dello sport. I problemi di ritenzione idrica si risolvono proprio nell’acqua. Niente di più efficace del nuoto e del battere le gambe sott’acqua per drenare tutti i liquidi in eccesso. Questa attività ci ripulisce e affina completamente la silhouette. Anche l’acquagym e l’acqua bike sono efficacissimi per ridurre questo problema sulle gambe e su tutto il corpo.

Inoltre, camminare tutti i giorni almeno 30 minuti ad un ritmo sostenuto e andare in biciletta sono ottimi rimedi sulla terraferma.

Abbiamo visto il primo di 3 metodi infallibili per eliminare la ritenzione idrica disturbo fastidioso e antiestetico da gambe ventre e glutei. Vediamo anche gli altri due rimedi.

Alimentazione e massaggi

Il massaggio o, nello specifico, il drenaggio linfatico si sceglie solo in caso di problemi di edemi linfatici diagnosticati o nei casi di cellulite avanzata.

Per la ritenzione idrica, che è più leggera e facile da combattere, è sufficiente auto massaggiarsi partendo dai piedi fino alle anche. Non facciamo movimenti violenti o pressioni troppo forti per evitare di spaccare i capillari che sono fragili. È importante fare questi massaggi la sera prima di addormentarsi applicando una buona crema che stimola la circolazione.

Anche una sana alimentazione può aiutarci a contrastare la ritenzione idrica. Per questo preferiamo cibi proteici, o ricchi di fibre e vitamine. Gli alimenti che più aiutano nel drenaggio sono ananas, carciofi, asparagi, broccoli, sedano, cavolo, cetriolo e melone. Ricordiamoci anche e soprattutto di bere 1,5-2 litri d’acqua al giorno integrando anche con delle tisane drenanti.