Se sogni anche dei capelli extra lisci, sappi che ci sono 3 metodi efficaci per avere capelli lisci senza rovinarli. Sono tecniche che non necessitano della piastra e non rendono i capelli troppo pesanti.

In questo periodo, poi, con l’aumentare dell’umidità, sperare di mantenere i capelli lisci tutto il giorno ed evitare l’effetto “spaghetti” sembra utopistico, ma con queste precauzioni scoprirai che lisciare i capelli non sarà così difficile come pensi.

Il primo metodo che vogliamo suggerirvi è l’utilizzo di una maschera naturale al 100% dal risultato sorprendente. In una ciotola, emulsioniamo tre cucchiai di latte di cocco, un cucchiaio di olio di cocco e uno di olio di lino, preferibilmente biologici. Versiamo il composto ottenuto dalla radice alle punte, e distribuiamolo uniformemente con un pettine. Lasciamo agire la maschera per una decina di minuti. Una volta risciacquati, avrai la chioma con capelli lisci, luminosi e morbidi con un metodo al 100% biologico.

Utilizza l’olio di semi di lino per avere capelli lisci senza rovinarli

Un secondo consiglio per avere capelli lisci senza rovinarli: utilizza l’olio di semi di lino sui capelli asciutti. Infatti, mettere qualche goccia di questo prodotto sulla lunghezza dei capelli non solo elimina il rischio di danneggiamento dei capelli, ma è anche un’ottima arma per prevenire terribili effetti crespi.

In breve, puoi ottenere un doppio vantaggio con un solo passaggio. Anche in questo caso vi consigliamo di utilizzare dell’olio biologico con spremitura a freddo.

Utilizzare con una grande spazzola tonda

Vediamo, infine, l’ultimo dei 3 metodi efficaci per avere capelli lisci senza rovinarli. Ebbene, a tale scopo, dobbiamo asciugarli con una grande spazzola rotonda.

Basta avvolgere i capelli bagnati, quindi iniziare dalle radici e dirigere l’aria calda verso le punte così da rendere istantaneamente i capelli molto lisci.

Asciugare i capelli in questo modo garantisce la chiusura delle loro cuticole ed una lisciatura morbida oltre ad un aspetto estremamente naturale.

Il tocco finale può essere dato da uno spray all’olio di argan sulle radici, e il gioco è fatto: avrai l’acconciatura super liscia che desideri.

Non ti resta che decidere quale metodo preferisci per sfoggiare capelli sani e liscissimi.