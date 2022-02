Viaggiare è una gran bella passione che accomuna molte persone. Purtroppo, a causa della pandemia, il settore ha subito una brusca frenata. Un poco per volta, le cose stanno migliorando. Sono sempre di più infatti i Paesi esteri che è possibile raggiungere. Tuttavia, la gente ora, quando viaggia, ha bisogno di sicurezze e conferme. Negli anni passati c’era il grosso problema degli attentati. Ora abbiamo toccato con mano un’emergenza sanitaria. Quando si va all’estero, tutti hanno ormai capito che è fondamentale stipulare una polizza assicurativa valida. Inoltre, ci sono città che più di altre possono essere potenzialmente pericolose.

Sulla base delle esigenze appena esposte, la Berkshire Hathaway Travel Protection, una delle più importanti compagnie assicurative americane, ha stilato la classifica dei Paesi più sicuri al Mondo.

Scandagliando i principali motori di ricerca, l’indagine ha considerato le mete più richieste dagli utenti. Dopodiché, per ognuna di esse, ha analizzato, anche sulla base di altre classifiche, vari parametri. Tra i fattori considerati: violenza, terrorismo, fenomeni meteorologici estremi, misure sanitarie in atto, etc…

Il risultato ottenuto è una Top 10 di città sicure. Tra queste, oltre alla nostra capitale, che si aggiudica il 10° posto, ce ne sono ben 3 che sono facilmente raggiungibili dall’Italia.

3 mete tra le città più sicure al Mondo secondo una classifica perfette per un indimenticabile weekend primaverile

La primavera è ormai alle porte e le festività pasquali sono un’ottima occasione per pensare ad un bel fine settimana lungo da passare altrove. Prendendo spunto dalla predetta classifica, ecco 3 città da prendere in considerazione per una mini vacanza.

Cominciamo da Barcellona, una destinazione molto amata dai giovani. Al 7° posto nella classifica di riferimento, Barcellona offre un clima molto gradevole. C’è il mare, ma soprattutto tantissime cose da vedere in fatto di arte e architettura. Da non perdere l’imponente Sagrada Família. Altrettanto stupefacenti sono poi gli stravaganti edifici progettati da Gaudí. Casa Battlò, Casa Milà e il Parc Güell sono ormai divenuti il simbolo della città.

Le altre due città si trovano più a Nord

Al secondo posto tra le città più sicure del 2022 troviamo Amsterdam, la romanticissima città dei canali. Esempio di architettura e ingegneria unico al Mondo, i canali di Amsterdam sono considerati Patrimonio dell’Umanità. Oltre al complesso sistema di canali e le tipiche case strette che vi si affacciano, la Capitale dei Paesi Bassi è anche la città delle biciclette. Ci sono piste ciclabili ovunque. Un’idea carina per visitarla potrebbe essere proprio quella di noleggiarne una. Da segnalare anche il Quartiere dei Musei, dove si trovano il Rijksmuseum, con opere di Rembrandt e Vermeer, e il celebre Museo Van Gogh. Da non perdere anche la casa museo di Anna Frank.

Concludiamo il nostro articolo consigliando Berlino come meta ideale per una mini vacanza di primavera. La capitale tedesca occupa il 9° posto nella Top 10 delle città più sicure del 2022. Città in continuo fermento, Berlino vanta un patrimonio culturale immenso che comprende vari stili. Ci sono centinaia di musei. Alcuni sono concentrati sull’“Isola dei Musei”, un isolotto sul fiume Sprea. Da non perdere, ovviamente, una visita al Checkpoint Charlie, il posto di blocco che collegava il quartiere sovietico con quello statunitense.

Tutte queste 3 mete tra le città più sicure nel Mondo si raggiungono con voli diretti, spesso low cost, di massimo un paio d’ore.

