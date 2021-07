Green pass, tamponi e vaccini: sembra tornata la corsa all’oro!

Nel bene o nel male stanno cambiando anche le regole per chi andrà in vacanza prossimamente e mentre ci adeguiamo, ecco 3 mete poco conosciute e meno affollate per una vacanza agostana da ricordare.

Eh sì, perché i dati danno il turismo in aumento, nonostante tutto. In questi giorni diventa complicato trovare un posto carino, magari economico e non affollato. Dunque, ecco qualche suggerimento per i nostri Lettori vacanzieri dell’ultima ora.

Un castello a dominare il paesaggio

Anche il piccolo Molise ha le sue spiagge e quella di Termoli è ancora a misura d’uomo. Vanta una delle spiagge più apprezzate dai turisti italiani e internazionali: quella di Sant’Antonio. A dominare l’abitato il meraviglioso castello Svevo a testimonianza dell’importanza storica di questo borgo splendido. Il mare è bellissimo, la cucina ottima e l’ospitalità da ricordare. I prezzi non sono assolutamente alti e ci sono buone possibilità di non trovare la classica folla agostana.

3 mete poco conosciute e meno affollate per una vacanza agostana da ricordare

Se cerchiamo una spiaggia lunghissima, un po’ selvaggia dove portare l’amico a 4 zampe, mettendoci a giocare a pallone con i figli, ecco la meta giusta. Siamo in provincia di Viterbo, una delle più variegate e affascinanti province dell’intera penisola. La località è Pescia Romana che si divide nel Borgo Vecchio e in quello Nuovo. Se non sapessimo che è Italia la penseremmo invece lo scenario di uno dei film di Pirati dei Caraibi. Qui anche le sistemazioni sono davvero a buon prezzo e l’ospitalità è davvero splendida.

Vicinissima a molte città

Se abbiamo poco tempo, magari per un fine settimana mordi e fuggi e cerchiamo una meta facilmente raggiungibile, ecco Marina Romea. Siamo in Romagna, provincia di Ravenna, qui dove cucina, tradizione, storia e ospitalità si fondono per allietare le vacanze. Nella pur bella ma quasi sempre caotica riviera,

Marina di Romea di distingue per le sue pinete e gli scorci davvero interessanti. Possiamo mangiare bene, alloggiare senza spendere cifre immense e godere comunque di un mare pulito e senza la folla di altre località vicine.

