Abbiamo da poco visto la grande sorpresa per queste 3 bellissime città italiane considerate low cost dai turisti. Oggi, invece, vedremo 3 mete economiche ma indimenticabili per una fuga romantica autunnale senza spendere troppo. Dalle terme al relax del mare fuori stagione, dalla montagna alla collina adesso con pochi turisti, la nostra Italia fornisce un sacco di occasioni. Moltissimi, per esempio, stanno approfittando ancora adesso della bellezza dei nostri laghi, grazie al sole presente. Chi ha la fortuna di potersi prendere le ferie in questo periodo può trovare davvero delle occasioni irripetibili. Sono moltissime, infatti le strutture ancora aperte che dopo l’estate e prima dei ponti invernali, offrono occasioni irripetibili.

La bellezza di Capri in questo periodo dell’anno

Capri è una di quelle isole che sa offrire il meglio di sé anche fuori stagione. Anzi, tantissimi approfittano proprio della mancanza del turismo di massa, per godersi appieno quest’isola meravigliosa. Non sarà forse più possibile fare il bagno, se non per i più coraggiosi, ma le gite in barca ancora sì. Senza l’orizzonte pieno di scafi, il panorama ci saprà regalare tutti i suoi colori e le sue bellezze naturali. Approfittare per un fine settimana romantico a Capri in questo periodo è un’ottima idea anche per non spendere troppo.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

3 mete economiche ma indimenticabili per una fuga romantica autunnale senza spendere troppo

Come per Capri, anche Portofino in questo periodo può riservarci davvero dei momenti speciali. Facendo però molta attenzione al clima, perché da queste parti possiamo incappare in un autunno davvero pungente. Ma così come in caso di alta pressione, Portofino regala in questa stagione dei colori davvero eccezionali. Anche per questa splendida località ligure, questo periodo dell’anno è perfetto per dedicarsi alle escursioni senza trovare troppa gente. Sarà anche l’occasione per fare scorpacciate di pesce, di pesto e di focacce.

Il piacere di dormire in un trullo

Chi ha provato questa meravigliosa esperienza, sa quanto sia bello e romantico dormire in un trullo. In qualsiasi periodo e in qualsiasi occasione. Queste caratteristiche costruzioni tipiche della Puglia sono diventate un simbolo a livello mondiale. Ma anche tutta la zona attorno alla famosa Alberobello vale davvero la pena di essere visitata. Solo per citare la meravigliosa Ostuni, ma anche Martina Franca e Cisternino. Anche qui saremo travolti dall’ospitalità locale e da una cucina davvero strepitosa. Pugliavacanze.eu mette a disposizione dei Lettori le informazioni per prenotare una notte in un trullo. Ma possiamo trovare notizie utili anche sui principali siti di viaggio come Booking, Trivago e Hotels.com. Solo per citarne alcuni.

Approfondimento

Questo lago è stato premiato per 5 volte di seguito come lago più bello d’Italia e pochi lo conoscono nonostante sia facilissimo raggiungerlo