Il barbecue della domenica o delle feste è un rituale tipico degli Stati Uniti, con quelle grigliate mastodontiche in giardino organizzate tra amici e parenti. L’Italia, però, ha importato questa tradizione gastronomica e conviviale a stelle e strisce dandogli un animo decisamente tricolore. In particolare, si distinguerebbe per i tagli di carne, spesso più raffinati dei classici hamburger. Infatti, per una grigliata a regola d’arte si dovrebbe puntare su costata e controfiletto per quanto riguarda il vitello/manzo e sulla braciola per quanto riguarda il maiale. Altri tagli succulenti sarebbero le puntine, le costolette, anche di agnello, le sovracosce e le ali di pollo. Per una resa perfetta, poi, dovrebbe sempre esserci una buona parte di grasso e dovremmo stare continuamente attenti alla carbonella. Inoltre, per stupire tutti gli ospiti, potremmo insaporire ulteriormente la carne e renderla morbidissima con le marinature precottura e i condimenti post-cottura che scopriremo in questo articolo.

3 marinature e 2 deliziosi sughetti per condire la carne alla brace e renderla tenera come burro e incredibilmente gustosa

Iniziamo dalle marinature che ci permettono di insaporire la carne prima di cuocerla, massaggiandola e lasciandola a riposo con un certo numero di ingredienti. Tra questi non possono mancare spezie, fresche e secche, e liquidi per far assorbire questi profumi e ammorbidire la “polpa”. La prima marinatura andrebbe bene per qualsiasi tipologia di carne, rossa o bianca, e per 1kg dovremmo miscelare:

mezzo bicchiere di olio extravergine di oliva;

il succo e la buccia di un limone biologico;

2 spicchi d’aglio non pelati ma semplicemente schiacciati;

un cucchiaino raso di pepe nero tritato;

un cucchiaino e mezzo di timo essiccato, anche tritato;

un rametto di rosmarino fresco.

La seconda marinatura sarebbe ideale per carne rossa oppure di maiale e per 1 kg dovremmo unire:

un bicchiere/un bicchiere e mezzo di vino rosso;

3 cucchiai di olio extravergine di oliva;

5 bacche di ginepro schiacciate;

un pizzico di peperoncino;

un rametto di rosmarino fresco.

La terza e ultima marinatura, invece, sarebbe perfetta con il pollo e per 1kg ci occorrono:

un bicchiere/un bicchiere e mezzo di birra rossa;

3 cucchiai di olio extravergine di oliva;

2 spicchi d’aglio non pelati ma semplicemente schiacciati;

1 cucchiaio di origano essiccato;

1 cucchiaino raso di pepe verde tritato.

Per quanto riguarda il sale possiamo aggiungerlo durante la marinatura o dopo aver cotto la carne.

2 sughetti post-cottura

Se, al contrario, avessimo arrostito la carne senza prima marinarla, potremmo insaporirla una volta tolta dalla brace. Per andare sul sicuro, potremmo realizzare un classico pinzimonio mescolando:

un bicchiere e mezzo di olio extravergine di oliva;

mezzo bicchiere di aceto balsamico;

1 spicchio di aglio a fette;

4 grani schiacciati di pepe nero;

qualche fogliolina di salvia.

Infine, potremmo optare anche per il brodino di una deliziosa insalata di pomodoro, impreziosita con cipolla rossa, origano e capperi. Quindi, ecco qui 3 marinature e 2 deliziosi sughetti per condire qualsiasi tipologia di carne cotta al barbecue.

Approfondimento

Non solo l’insalata verde, ecco cosa abbinare ad una grigliata di carne per conquistare tutti con contorni veloci, leggeri e sfiziosi