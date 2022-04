A pochi giorni da Pasqua, molti di noi stanno ancora cercando la meta perfetta per trascorrere questi giorni di festa. Chi ha scelto di viaggiare valuterà la meta non solo in base ai propri desideri, ma anche al tempo e al budget disponibili. Se abbiamo a disposizione pochi giorni, probabilmente non vorremo allontanarci molto da casa o comunque cercheremo di rimanere all’interno dei confini nazionali. In Italia, ogni posto è perfetto per trascorrere un weekend fuori casa, ma oggi vogliamo consigliare 3 destinazioni davvero incantevoli. Le lunghe giornate soleggiate e le temperature che si fanno sempre più miti ci fanno sognare di trascorrere questi giorni al caldo. Ecco dunque che con questo articolo suggeriremo alcune destinazioni che ci permetteranno di trascorrere una Pasqua indimenticabile senza spendere una fortuna.

3 luoghi da sogno da visitare a Pasqua in Italia al caldo per trascorrere giorni indimenticabili con famiglia e amici spendendo poco

Trascorrere la Pasqua a Lampedusa può essere un sogno che diventa realtà. Potremo approfittare di offerte last minute con voli a partire da 40 euro. Inoltre, potremmo alloggiare in appartamenti vicini alla spiaggia partendo da 60 euro a notte. La primavera è il momento ideale per visitare Lampedusa, perché il clima è caldo, ma senza esagerare. Avremo l’occasione di prendere il sole in alcune tra le più belle spiagge al Mondo, come la famosissima Spiaggia dei Conigli. Sabbia bianca e finissima ed acqua cristalline sono perfette per inaugurare il primo tuffo della stagione.

Roccella Ionica

Con mare incontaminato e Bandiera Blu, Roccella Ionica è la meta perfetta per chi vuole trascorrere la Pasqua al caldo. Oltre a spiagge e mare splendido, a Roccella Ionica possiamo ammirare anche tanta storia e cultura. Infatti, nel centro storico sorgono edifici signorili come Palazzo Englen, Palazzo Placido e Villa Carafa. Trovandosi sulla Costa dei Gelsomini, qui potremo chiudere gli occhi e respirare l’aria di mare e un delicato profumo di agrumi. Se vogliamo recarci qui a Pasqua, potremmo soggiornare a partire da circa 60 euro per notte in hotel ed appartamenti vista mare.

Procida

Procida è uno dei 3 luoghi da sogno da visitare a Pasqua che ci permetterà di risparmiare senza rinunciare alla bellezza. I colori delle case sembrano usciti dalla tela di un pittore ed ogni scorcio di Procida è davvero unico. Questo paesaggio magnifico è senz’altro una delle prime cose che ci rapirà il cuore. Procida è un luogo che profuma di limoni e in cui ci sembra che il tempo si sia fermato. Se vogliamo godere di una vista magnifica su Procida e sul mare circostante, non perdiamoci un giro in barca partendo dal porto principale. Potremmo soggiornare in appartamenti e bed & breakfast partendo da circa 70 euro per notte.

