3 località dove andare in vacanza a novembre spendendo poco per mangiare bene in feste imperdibili

Quando arriva l’autunno cerchiamo di approfittare del tempo libero per distrarci e migliorare l’umore. Le poche ore di luce possono infatti farci diventare un po’ malinconici. Possiamo quindi programmare alcuni giorni di vacanza in Italia magari in posti in cui mangiare piatti tipici. Eccone alcuni in zone meravigliose dove possiamo spendere pochi euro.

Attendiamo tutto l’anno l’estate, come canta Adriano Celentano, eppure le altre stagioni possono riservare piacevoli momenti di svago. Possiamo risparmiare dei soldi restando in Italia, scoprendo magari località splendide in alcune Regioni. In autunno, ad esempio, ci sono molti eventi enogastronomici interessanti.

Ecco 3 località dove andare in vacanza a novembre spendendo poco

Situata nel cuore del nostro Paese l’Umbria offre tanti motivi per visitarla. Innanzitutto la natura splendida, poi i borghi. Questa Regione italiana è meta di pellegrinaggio. Soprattutto Assisi con la presenza della Basilica di San Francesco attira tante persone tutto l’anno. A novembre potremmo recarci in questa cittadina umbra anche per altre ragioni. Infatti Assisi è uno dei comuni aderenti all’iniziativa Frantoi aperti in Umbria 2023.

Il programma della festa che si chiama UNTO (UNESCO, Natura, Territorio, Olio) che si tiene dal 21 ottobre al 19 novembre 2023 è molto ricco. Ad esempio, fino al primo novembre c’è la mostra mercato dell’olio e dei prodotti tipici del territorio. L’entrata è libera. Potremmo pure partecipare a passeggiate con degustazione tra vigne, uliveti, castelli e altro. Il costo varia in base all’itinerario e al cibo e partirebbe da 5 euro a persona. Sono previsti anche eventi gratuiti come il percorso sensoriale dell’olio e alcuni concerti musicali.

Chi desidera mangiare piatti a base di polenta potrebbe approfittare di un giro in Veneto per recarsi a Vigasio.

Due feste autunnali per buongustai

Vigasio si può raggiungere abbastanza agevolmente in auto o bus in circa 30 minuti partendo da Verona. In questo comune dal 12 ottobre al 5 novembre si svolge la Fiera della polenta. Oltre a mostre mercato e stand gastronomici, tra gli eventi in programma troviamo spettacoli teatrali, concerti, serate danzanti. L’ingresso è gratuito. In particolare domenica 5 novembre dovrebbe svolgersi un motoraduno, mentre la sera la prima edizione della Novemberbeerfest. Pagando 10 euro si mangeranno costine, gulash, galletto e si berrà della birra.

Infine, la città di Cremona organizza la Festa del torrone. Gli eventi si terranno dall’11 al 19 novembre. Sarà un’occasione imperdibile per gustare questo dolce tipico, fare visite guidate e assistere a vari spettacoli. I bambini avranno pure modo di partecipare a dei laboratori. Segnaliamo che giorno 15 novembre si terranno uno showcooking con lo chef Simone Rugiati e una degustazione di due torroni dedicati a Ugo Tognazzi, illustre cremonese.

Per ulteriori dettagli ed eventuale prenotazione si rimanda ai siti delle varie feste.