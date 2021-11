La festa più importante dell’anno si avvicina e bisogna iniziare a pensare ai regali da fare ai propri cari. Tipico del Natale è certamente il tradizionale cenone, dove ci si riunisce con famiglia e parenti in un ambiente caldo e accogliente.

Questo non è il momento di lesinare sulla dieta e ci si abbuffa come se non ci fosse un domani. Per questo potrebbe essere utile avere a portata di mano un buon digestivo. Ecco perché potremmo pensare di fare in casa un gustosissimo liquore da regalare a chi amiamo.

In questo articolo offriremo alcuni spunti per realizzare facilmente dei liquori profumati e deliziosi che conquisteranno tutti. Dunque, ecco 3 liquori casalinghi cremosi e avvolgenti da regalare a Natale per un figurone con gli ospiti assicurato.

Liquore al caffè goloso

Prepariamo una pentola capiente versandovi 30 gr di acqua e 70 gr di zucchero semolato. Cuociamo tutto a fiamma lenta. Quando lo sciroppo diventerà dorato potremo spegnere il fuoco.

Mentre aspettiamo, scaldiamo 100 gr di panna vegetale in un pentolino, senza farla bollire. Aggiungiamola, poi, lentamente allo sciroppo e mescoliamo per circa 1 minuto a fiamma accesa.

Fatto questo, versiamo nella pentola anche 150 gr di latte, 4 tazzine di caffè amaro e 120 gr di zucchero. Cuociamo mescolando per bene fino a ottenere una soluzione omogenea.

Per finire, spegniamo il fuoco, lasciamo raffreddare e amalgamiamo al tutto 100 gr di alcol per liquori. Non ci resta che imbottigliare e conservare in freezer.

Liquore all’arancia corposo

Con un pelapatate, togliamo la buccia a 2 arance, stando attenti a eliminare la parte interna biancastra. Conserviamo le scorze in un contenitore di vetro con 500 ml di alcol per liquori per circa una settimana.

Dopodiché, mettiamo sul fuoco lento una pentola con 500 ml di latte intero e 400 gr di zucchero semolato. Mescoliamo bene tutto finché non bolle.

Recuperiamo il nostro barattolo di vetro, filtriamo l’alcol con un colino e lo versiamo nella pentola col latte freddo. Mettiamo tutto in bottiglia, agitiamo e conserviamo in freezer.

L’ultima idea consiste nel realizzare un liquore all’anice aromatico. Versiamo in un contenitore ermetico in vetro 250 ml di alcol per liquori e 20 gr di anice stellato. Agitiamo bene e lasciamo riposare circa 20 giorni.

Finita l’attesa, cuociamo in una pentola 250 ml di acqua con 150 gr di zucchero, mescolando ogni tanto. Facciamo bollire tutto per 5 minuti, quindi spegniamo il fuoco e lasciamo che si raffreddi.

Per ultimo, filtriamo l’alcol e lo mescoliamo con lo sciroppo. Imbottigliamo il liquore e lo conserviamo in frigo alcuni giorni. Per dargli ulteriore sapore possiamo versare inizialmente nel contenitore ermetico dello zenzero o qualche chiodo di garofano.