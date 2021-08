La nostra Redazione per aiutare a distrarsi dal caldo rovente di questi giorni di agosto ha pensato di proporre la lettura di un buon libro. Un ottimo passatempo per stimolare la nostra mente e volare con la fantasia.

Anche questo mese le nuove uscite si annunciano molto interessanti e faranno restare col fiato sospeso. Tra i tanti abbiamo selezionato qui 3 libri imperdibili di agosto da leggere in spiaggia che fanno vibrare il cuore.

“Scrivimi ancora” di Vi Keeland e Penelope Ward

Largo ai sentimenti con il nuovo romanzo rosa di Vi Keeland e Penelope Ward. Il libro, in uscita in tutte le librerie il 5 agosto, è un racconto che affeziona e arriva dritto all’anima. Al centro della trama vi è la relazione a distanza tra la protagonista e Griffin Quinn. I due amici di penna, che dapprima si tenevano in contatto con apposite lettere, sembrano a un certo punto decidere di incontrarsi di persona. Questa scelta potrebbe avere ripercussioni importanti nella vita di entrambi, essendo a conoscenza l’uno dei segreti dell’altra.

“La ladra di parole” di Abi Daré

Tra i must have del mese c’è anche il nuovo libro di Abi Daré, disponibile dal 26 agosto. Si tratta della storia della piccola Adunni, costretta a adeguarsi ai canoni di vita imposti dal suo villaggio.

La giovane nigeriana ha però idee diverse e vuole rivalutare il ruolo delle donne nella società. Il libro è un viaggio indimenticabile nella vita della ragazza e dei suoi sogni.

3 libri imperdibili di agosto da leggere in spiaggia che fanno vibrare il cuore: “Nove perfetti sconosciuti” di Liane Moriarty

Suspense assicurata col nuovo capolavoro di Liane Moriarty. “Nove perfetti sconosciuti” è un libro che sa immergere nella lettura come pochi altri. Le vite di alcune persone con problemi sociali e sentimentali di varia natura si incrociano in una lontana località australiana. Sono tutti in cerca della soluzione ai loro disagi, e sembrano garantirgliela i gestori del posto. Tutto bene all’inizio, finché la protagonista e gli ospiti iniziano a porsi la domanda se sia il caso di affidarsi alle presunte cure a loro somministrate. Non perdiamoci quest’opera!