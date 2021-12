Il Natale è una specie di sala giochi, si scommette su un regalo per una persona cara e si spera di avere “azzeccato”. Ammettiamolo, fare regali è sempre più difficile in ogni occasione, come compleanno o anniversari e Natale non fa eccezione. Un tempo era molto più facile, c’era una minore scelta, le persone avevano sempre bisogno di qualcosa. Adesso tutti hanno tutto. I bambini sono coperti di regali tutto l’anno, gli adolescenti sono sempre più esigenti e gli adulti hanno veramente tutto. Ma c’è un regalo che non tramonta mai, che è sempre di moda e gradito a chi mantiene questa abitudine, quella di leggere.

3 libri da regalare a Natale per fare una bellissima figura e fare felice chi li riceverà

Un tempo salendo su un treno era facilissimo trovare la maggior parte dei viaggiatori leggere un libro o il giornale. Adesso chi viaggia si affida alla navigazione sullo smartphone, qualcuno usa il tablet per vedere un film, ma c’è ancora chi legge. In realtà, per quanto la tecnologia abbia oramai pervaso la nostra esistenza molti continuano a leggere. Uno smartphone non potrà mai sostituire la meravigliosa sensazione di avere un bel libro tra le mani. I nostri esperti consigliano questi 3 libri da regalare a Natale per fare una bellissima figura e fare felice chi li riceverà.

Per chi ama il genere noir l’ultimo libro di Ken Follet è una ghiottissima strenna. Per niente al mondo, il titolo del libro, racconta del possibile rischio dello scoppio di una terza guerra mondiale e della sua inevitabile escalation. Bellissime spie, vedove coraggiose, uomini misteriosi e generosi, sono i protagonisti di questa avventura che farà tenere il fiato sospeso a chi legge. Tra i vari personaggi che animano il libro anche c’è Pauline Green, la prima donna presidente degli Stati Uniti. La presidentessa Green riuscirà a scongiurare lo scoppio della guerra?

Cambiare l’acqua ai fiori è un romanzo di Valérie Perrin, vincitore del premio Maison de la Presse. Nel romanzo Violette Toussaint è una misteriosa donna che fa un lavoro molto particolare. Violette è il guardiano di un cimitero. Un giorno arriverà a trovarla un poliziotto che porta con sé un segreto sconvolgente. Chi ama esplorare gli angoli più nascosti e profondi dell’animo umano probabilmente leggerà questo libro tutto d’un fiato.

Un thriller che mette i brividi, secondo la critica

L’ultimo libro di Donato Carrisi è intitolato: La casa senza ricordi. Per il quotidiano britannico The Times è un libro che mette i brividi. Per Repubblica chi ama il genere thriller deve leggere Donato Carrisi.

Il romanzo inizia con il ritrovamento di un bambino in un bosco dopo mesi, quando tutti oramai disperavano per il suo ritrovamento. Il fanciullo è in ottime condizioni di salute, ben vestito, nutrito, non sembra avere sofferto per niente. Ma c’è un altro particolare che sorprende. Il bimbo ha perduto la memoria, quindi non è possibile sapere chi si è preso cura di lui. Il migliore ipnotista di Firenze risolverà il problema del piccolo. Il bambino recupererà la memoria e confesserà qualcosa di sconvolgente. Ma sarà la verità?

Chi ama giallo, thriller o travolgente passione ecco altri 3 libri assolutamente da leggere. Chi invece preferisce ascoltare invece di leggere, gli audiolibri sono un’ottima soluzione. Per chi ama i libri ma ha poco tempo ecco come ascoltare audiolibri gratis.